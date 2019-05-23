الاستعلام عن خدمات مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل بالمملكة، تعتبر خدمات مكتب العمل السعودي من الخدمات الهامة التي تخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكان في السابق يذهب المواطن أو المقيم إلى مكتب العمل السعودي الاستعلام عن سداد رخصة العمل أو الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني من خلاله يستطيع اى شخص مواطن كان أو وافد ان بطريقه بسيطه وسهله ان يستعلم عن اى شئ دون الذهاب إلى مكتب العمل السعودي أو فروع وزارة العمل، وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه في المملكة العديد من الخدمات، واستعلام مكتب العمل التي تخدم المواطن السعودي والمقيمين الوافدين داخل المملكة لتوفير لهم الجهد والوقت دون الذهاب إلى مقرات الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مثل خدمة الاستعلام عن نقل كفاله وافد، حيث تسعى المملكة في الأيام الماضية على مواكبة الدول المتقدمة والعصر التكنولوجي الجديد، ومن خلال هذه المقالة سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

خطوات الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

أولا يجب الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا.

الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

النقر على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختيار نوع الخدمة وهي نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الطلب ورقم الإقامة في الخانات المخصصة لهما.

إدخال الرمز المرئي، ثم النقر على بحث.

ثم ستظهر اسفل يسار الشاشة حالة الطلب في وزارة العمل تمت الموافقة.

خطوات الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

أولا يجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الإلكتروني من هنا.

ثم التوجه إلى قسم إصدار أو تجديد رخص العمل وستجدها في القسم الخاص بالخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك كتابة البيانات الخاصة بالعامل المقيم وهى رقم الإقامة.

ثم الضغط على بحث.

سيتم ظهور رقم سداد رخصة العمل الخاصة بالعامل الوافد.

يتم بعدها التوجه إلى مكتب العمل ودفع الرسوم المستحقة واستعلام رخصة عمل جديده وهى لمده عام.

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