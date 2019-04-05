الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير برقم اللوحة، نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة استعلام المخالفات المرورية الكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المرور السعودي فقط من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية أبشر، حيث أتاحت الوزارة خدمة تتبع مخالفة المرور باستخدام رقم اللوحة من خلال الشبكة العنكبوتيه شبكة الانترنت توفيراً للوقت وتسهيلاً على مواطنيها والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير

بوابة ابشر الالكترونية وزارة الداخلية وفرت خدمات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال موقعها الرسمي moi.gov.sa وبطريقة ميسرة كالتالي:

الدخول إلى الموقع الالكتروني في نظام ابشر تسجيل الدخول بالحساب الخاص بالمستعلم الذي يرغب في الاستفسار.

تسجيل الدخول بالحساب الخاص بالمستعلم الذي يرغب في الاستفسار. إن لم يكن لديه حساب يقوم بإنشاء حساب خاص ليتمكن من الاستفادة بجميع الخدمات المتوفرة الكترونياً.

بعد التسجيل بالعضوية يتم اختيار الاستعلامات الالكترونية.

تظهر لك قائمة منسدلة تشمل على العديد من الخدمات ومنها المرور قم باختيارها.

تفتح قائمة أخرى خاصة يتضمنها خدمة استعلام عن مخالفات السير .

. قم بكتابة رقم لوحة السيارة أو رقم الهوية وقم بنقش الرمز المرئي الظاهر أمامك.

اضغط على كلمة عرض وسوف تظهر لك جميع المخالفات المسجلة عليك أو على أي من أفراد أسرتك.

وبهذه الخطوات البسيطة تكون قد قمت بالاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير الكترونيا برقم اللوحة عبر أبشر