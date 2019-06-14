الاستعلام عن تجديد إقامة وافد وسداد الرسوم عبر بوابة ابشر

توفر وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها ابشر العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن نقل الكفالة إلكترونياً، وخدمة الاستعلام عن وافد، كما يمكن الاستعلام عن تجديد إقامة وافد بسهولة عبر بوابة ابشر، وذلك بإستخدام رقم الهوية الخاص بك، وقد أوضحت الوزاة عددً من الفئات المعفاة من دفع الرسوم للوافدين وهم، الطلاب الذين يحملون تأشيرة للدراسة بالجامعات السعودية، المولودين للمملكة ولأبناء الوافدين، الراغبين فى الحصول على تأشيرة نهائية، ونعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن تجديد إقامة وافد، وكيفية تسديد الرسوم عبر بوابة ابشر وزارة الداخلية.

الاستعلام عن تجديد إقامة وافد برقم الإقامة

أولا قم بالدخول إلى موقع ابشر من هنا.

ثم قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الجوازات.

وبعد ذلك قم بإختيار الاستعلام عن تقرير مقيم.

ثم إدخال الرقم، ورمز التحقق الخاص بك.

سوف تظهر لك صفحة بها جميع بيانات الإقامة.

تسديد رسوم الإقامة

أولا قم بالدخول إلى موقع ابشر من هنا.

ثم قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر تجديد الإقامة، ثم قم بكتابة بياناتك.

وللسداد قم بالضغط على أيقونة دفع.

شروط تجديد إقامة وافد

الإلتزام بالشروط المطلوبة، والأوراق الخاصة بالتجديد.

دفع المخالفات المرورية السابقة لك.

التأمين الصحى.

دفع رسوم التجديد المطلوبة، وتبلغ قيمتها 650 ريال سعودي للشركات، 500 ريال سعودي بالنسبة للمقيمين بالمملكة.

← إقرأ أيضاً: