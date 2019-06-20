الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين من موقع وزارة الداخلية أبشر

نستعرض شرح خدمة استعلام عن صدور تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية للمقيمين، حيث يأتي الناس للمملكة السعودية لأداء الحج والعمرة وللدراسة والعمل وكسب المال، وحرصاً من المملكة على تيسير الخدمات للمقيمين بها قامت بتوفير الخدمات على مواقعها الإلكترونية للحصول على المعلومات عن المواطن أو المقيم على أراضيها الكترونياً، منها خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة لمقيم من خلال أبشر المديرية العامة للجوازات التابع لموقع وزارة الداخلية.

شروط إصدار تأشيرة خروج وعودة

ألزمت وزارة الداخلية بالسعودية الراغبين استخراج التأشيرة للذهاب والعودة خلو سجلك المروري من أي مخالفات، وتقديم نموذج طلب تأشيرة وملء بياناته وإرفاق معه صورة شخصية لمقدمطلب التأشيرة، مع ختمه وتوقيعه من صاحب العمل وعمل تفويض رسمي لرئيس عملك ليستطيع الحضور، كما يشترط أيضاً أن يكون جواز سفر ورخصة إقامة المقيم غير منتهي.

أما إذا رغبت في تأشيرة خروج وعودة متعددة لابد من الحصول على موافقة رسمية من المسئول عن العمل، لا يبقى إلا دفع رسوم 200 ريال للتأشيرة المفردة و500 ريال للتأشيرة المتعددة، وأخيراً سجل البصمة.

معرفة مدة صلاحية التأشيرة بعد صدورها

تستطيع أن تخرج وتعود للمملكة مرة أو أكثر من خلال تأشيرتك بدأً من تاريخ صدورها، وتحدد التأشيرة بفترة زمنية تكون 6 شهور على الأكثر، وإن لم تحدد تكن 3 شهور بشكل مباشر، وقد تمد المدة لبعض الأشخاص إذا قام رئيس العمل بطلب مدها له من مكتب الجوازات بالمملكة، وإذا فقد المقيم تأشيرته يستطيع الكفيل تقديم بدل فاقد له وختمه من جهة رسمية وإعطائها له، ويحق للتابعين للمقيم عمل تأشيرة خاصة بهم.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين

يمكن الاستعلام إلكترونياً عن صدور تأشيرة مقيم ومعرفة صلاحيتها لمختلف التأشيرات دراسة أو عمل، وتتيح المواقع الإلكترونية أيضاً الاستعلام عن جنسية المقيم وتأمينه الصحي وذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لموقع أبشر .

. اختر الاستعلامات الإلكترونية ثم الاستعلام عن تأشيرة مقيم خروج وعودة.

في صفحة البيانات أدخل رقم هوية كفيلك ورقم إقامتك وأدخل رمز التحقق.

اكتب رقم جواز السفر والتأشيرة.

اضغط عرض سيظهر صفحة ببياناتك ويكون الاستعلام نجح.

أما في حالة استعلام عن خروج نهائي مقيم برقم الجواز الخاص بك، ورقم التأشيرة والإقامة تتمكن من الاستعلام عن الخروج نهائياً وذلك عبر دخول موقع المديرية العامة للجوازات ومنها رابط خدمة مقيم ثم بوابة أبشر، وذلك من خلال حساب كفيلك أو رئيس عملك أو حساب مستفيد.

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