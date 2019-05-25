الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة، بوابة ابشر الإلكترونية تعمل للحصول على خدمات تأشيرة ذهاب وعوده مقيم وتأشيرة عوده نهائي والاستعلام عن اسم كفيل ومن خلال ابشر الجوازات يمكن المرور عليها، ويمكنن أيضا طباعة تأشيرة والاستعلام عن صلاحية اقامة وافد وغيرها من الخدمات الهامة،في وقت سابق اعلنت المملكة العربية السعودية تخفيض التأشيرات لتكون مدتها من 6 سنوات إلى 4 سنوات وسعر تجديد الإقامة في السعودية واصدراها وتجديد الإقامة للوافدين الخاصة بالشركات للمغترب غير المرافق 650 ريال وتغير العمل ونقل الكفالة للمره الأولي 1000 ريال وللمره الثانية 2000 والثالثة 6000 ريال، ومن أحدي الخدمات الإلكترونية التي تتم بمنتهى السهولة حيث ان الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعوده بعدة طرق مختلفه، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة نتيجة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال رقم الإقامة التي يتم صدوره بشكل إلكتروني للجميع.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر الجوازات السعودية

أولا يجب ا لدخول على خدمة صلاحية الإقامة – المديرية العامة للجوازات.

ثم إدخال البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على تحقق.

خطوات الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة

أولا يجب الدخول لرابط بوابة ابشر.

ادخل رقم تصريح الإقامة.

ثم كتابه رقم هويه الكفيل.

ثم قم بكتابه الرمز المرئي الذي يظهر أمامك.

ثم إدخال رقم التأشيرة.

ثم إدخال رقم جواز السفر.

ثم اضغط علي زر عرض.

خدمات موقع ابشر وزارة الداخلية

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