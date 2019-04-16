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الاستعلام عن نتائج طلاب الابتدائي 1440 برقم الهوية الوطنية فقط : عبر رابط موقع نظام نور المركزي لنتائج الطلاب ien.edu.sa بالسجل المدني

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

الاستعلام عن النتائج 1440 بالهوية والتعرف على جميع نتائج امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية من خلال موقع نظام نور، الدور الدراسي الأول والتي توشك على الظهور، وبهذا يرتفع البحث عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب، وبهذا يتابع الطلاب وأولياء الأمور كذلك بالدخول المتكرر عليه في الأيام القليلة الماضية للتعرف على نتائج المرحلة الابتدائية.

يتخصص موقع نور للنتائج في الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية أيضا، وذلك باستخدام رقم السجل المدني والهوية، حيث يضمن الموقع خصوصية المعلومات الخاصة بكل طالب وأيضا السهولة واليسر في البحث عن المعلومات، ويأتي في إطار تعظيم الفائدة من التقدم التكنولوجي واستخدام الطرق الحديثة بالمملكة بالسنوات الماضية.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

تسجيل نظام نور 1440 بالهوية

قامت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة باستحداث نظام نور للتسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد والبحث عن نتائج الاختبارات الشهرية وأيضا نتائج امتحانات منتصف وآخر العام، وقامت وزارة التربية والتعليم السعودية بشرح طريقة التسجيل الإلكتروني للطلاب والبحث عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن نتائج طلاب الابتدائي 1440 برقم الهوية الوطنية فقط : عبر رابط موقع نظام نور المركزي لنتائج الطلاب ien.edu.sa بالسجل المدني
نظام نور لنتائج الابتدائي

نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة برقم الهوية الوطنية فقط للتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور بالمملكة العربية السعودية، وذلك  للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

 

اتبع الخطوات التالية لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور بالسجل المدني :

  • الدخول إلي نظام نور الموقع الرسمي لتبدأ خطواتك.
  • الدخول ليس للصفحة الرئيسية علي النظام بل إلى صفحة إدخال رقم السجل المدني وهي صفحة جانبية.
  • الحصول علي رابط هذه الصفحة في نهاية التقرير هذا, وهي نادرة للغاية الوصول إليها وهي طريقة بديلة قي حال فقدان البيانات الأخري.
  • بعد الدخول إلي الصفحة يلزمك إدخال رقم السجل المدني الخاص بك.
  • إدخال كود التحقيق الذي سيظهر أسفل خانة السجل وهو عبارة عن صورة يظهر عليها أرقام يجب إدخالها تماماً كما تظهر لك.
  • قم بالنقر علي زر بحث عن النتائج ليبدأ النظام بشكل آلي البحث عن إشعار الدرجات وشهادتك.
  • في حال كانت النتائج قد ظهرت ستجد أنة تم الانتقال بك إلي صفحة أخري ستجد فيها جدول بالنتائج.
  • ستجد أن هناك درجات تظهر أمام كل مادة من المواد التي قمت بدراستها بناء علي المرحلة التي تدرس بها.
  • تطبيق تلك الخطوات بالشكل الصحيح يضمن لك  أن تكون من الأوائل الذين يتمكنون من الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بهم, ولأننا بالفعل نستهدف ذلك كان من الضروري أن نشكل تغطية حصرية ومساعدة مستمرة لا تنقطع علي مدار العام من أجل خدمة الجميع.

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تسجيل نظام نور بالهوية 1440

نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

وسنتابع معكم جميع التصريحات التي تصدر عن المسئولين بخصوص هذا الشأن، فتابع معنا عزيزي القارئ لتطلع على كل ما يستجد من أخبار وتصريحات، ونتمنى التوفيق للجميع.

تم إضافة كل شئ لهذا المقال حتى تسهيل الخطوات التي بإمكانك القيام بها دعنا نوضح بعض الأسس التي بإتباعها بشكل صحيح سيكون الأمر سهلاً قدر الإمكان, يجب أن تعرف أن عملية تسجيل الدخول إلى موقع برنامج نظام نور بالسجل المدني يحاول الكثير من الطلبة القيام بها ولكن لم يجدوا النصح والإرشاد الكافي.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

    1. سامحك الله
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

    1. ادخل على أحد هذه الروابط وأدخل البيانات وستظهر لك النتيجة فورا
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

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