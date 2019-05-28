الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني… شهر شوال سنة 2019

في أطار الخطة المقدمة من الوزارة لعمل كافة الإصلاحات المطلوبة داخل المملكة العربية السعودية، تم تقديم برنامج حساب المواطن وبرنامج المقطوعة. تحت لرعاية خاصة من خادم الحرميين الشريفين من اجل مساعدة جميع الأسر المحتاجة وجميع المطلقات والأرامل والشيوخ والذين يقل دخلهم عن حد الدخل الشهري للمستوي المعيشي الجيد،حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدورها علي علي إيداع ما يقارب من 599.988.580 ريال سعودي في حساب كافة الأسر والمواطنين التي تنطبق عليهم شروط المقطوعة.

الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني

بلغ عدد المستفيدين من المقطوعة ملايين الأسر السعودية وتصرف المقطوعة مرة واحدة أو عدد مرات حسب تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغير مرتبطة بسنة معينة، يتم التسجيل فيها عن طريق موقع وزارة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني وكلمة المرور ورقم الجوال، وتأكيد الرسالة القصيرة التي تصل علي الجوال وا دخالها علي الموقع الإلكتروني للوزارة مرة أخري وكتابة جميع البيانات بشكل صحيح وعدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة وكتابة الحساب البنكي والقيام بالتأكيد علي التعهد الموجود في البيان بشكل صحيح، كما يتم عمل استعلام عن المقطوعة فيما بعد عن طريق الدخول علي موقع الوزارة مرة أخري وإدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور وإدخال الرمز المرئي.

الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة

الملايين من المواطنين السعوديين يتابعون بشكل مستمر كل أنواع المساعدات المقطوعة المقدمة من قبل المملكة ومن خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويتساءلون دائما كيف اعرف متي تنزل المقطوعة؟، الإجابة علي هذا السؤال بكل سهوله انه يمكنهم الاستعلام عن المقطوعة أو الاتصال بالخط الساخن 19911 من اجل الاستعلام وتقديم الشكاوى واستعجال الطلبات المقدمة وتحديثها من اجل النظر فيها مرة أخري.

طريقة جيدة لعمل استعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440

يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق.

علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري.

تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري.

الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي جميع الاستفسارات.

كيفية عمل اعتراض وشكوي وطلب استعجال

الاتصال علي الخط العاجل 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت. الدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل. إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات. متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر. التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة. تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية. مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.

مقطوعة شهر شوال

أعلنت وزارة العمل عن إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن اجل أدخال البهجة والسرور عليهم خلال عيد الفطر ويمكن للمستفيدين التحقق من حسابتهم البنكية من خلال تسجيل الدخول برقم السجل المدني.

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