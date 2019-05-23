الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية عبر وزارة العمل والتنمية السعودية

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية، وزارة العمل والتنمية السعودية قامت بتوفير رابط الاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، لتوفير الجهد على المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة دون الذهاب على مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام، وهذا قد ساعدهم في سرعة التسجيل في المقطوعة من خلال الأنترنت ومن اجل الاستعلام والتسجيل الدخول على رابط المساعدة المقطوعة، وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسماء المستفيدين من المواطنين السعوديين من الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة عن شهر جمادى الأخر، والمساعدة المقطوعة من البرامج الهامة التي يقوم بتقديمها الضمان الاجتماعي المقطوعة، ويهدف البرنامج إلى تحسين ظروف المعيشة للأسر محدودة الدخل وإصحاب معاش الضمان والمطلقات والأرامل، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة 1440

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل .

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ

لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً.

تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للأسرة.

أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.

تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات.

يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة .

← إقرأ أيضاً: