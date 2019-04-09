التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الراتب – استعلام برقم الهوية في التأمينات

التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الراتب تعتبر خدمة الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية من أهم الخدمات التي تقدمها البوابة الالكترونية للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، وفي هذه السطور القليلة سوف نقدم لكم الطريقة الأفضل والأسهل للاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية لكي يتمكن الجميع من تحقيق الاستفادة من هذه الخدمة ، حيث أن معظم المشاركين في الخدمات التأمينية لا يعرفون كيفية الاستفسار عن رواتبهم المسجلة في التأمين الاجتماعي، و يمكن لأي مشترك في التأمين الاجتماعي أن يستفيد من راتب الضمان الاجتماعي سواء في حالة ان كان موظفاً أو بالمعاش التقاعدي أو غير قادر علي العمل ، كما يتيح الموقع للمشتركين عدد من الخدمات الأخرى مثل التحقق من الراتب وكذلك عدد أشهر الاشتراك.

التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الراتب

ويمكنك الاستعلام برقم الهوية الوطنية فقط عن مستحقاتك في التأمينات الاجتماعية وذلك باتباع الشرح التالي :

أولا : يتم الدخول الي الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ، واختيار تبويب ” الخدمات الالكترونية” الموجود في الموقع الكتروني

ثانيا : تقوم باختيار أيقونة ” الخدمات الاجتماعية أون لاين ”

ثالثاً : قم باختيار ” استعلام برقم الهوية في التأمينات ” حينها سيطلب منك ادخال رقم الهوية ، قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك للتحقق من هويتك الشخصية

أخيراً : قم بالضغط على زر ” استعلام ” لتظهر أمامك جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بمستحقاتك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن بينها راتب التأمينات الخاص بك.

التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية

التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية، يمكن من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وباستخدام رقم هويتك الوطنية فقط الاستعلام عن جميع التفاصيل الخاصة تأميناتك الاجتماعية ، حيث توفر مؤسسة التأمينات الاجتماعية هذه الخدمة من خلال موقعها الرسمي ، وباتباع الخطوات التاليه ، قم بالدخول أولاً إلي الموقع الرسمي لمؤسسة التامينات الاجتماعية ، ومنه يتم اختيار تبويب خدمات الكترونية ، ثم اختيار ” ستعلام عن التامينات ” ، بعد ذلك سوف يطلب منك كتابة جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بمستحقاتك مثل الاسم ورقم الهوية و الراتب ، ليتاح لك بعد ذلك الاستعلام عما تود الاستعلام عنه

خدمات التأمينات الاجتماعية أون لاين

استعلام برقم الهوية في التأمينات

استعلام برقم الهوية في التأمينات ونحيطك علماً عزيز القارئ أنه يمكنك من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن ما تريد معرفته بخصوص التأمينات الخاصة بك وذلك فقط بمعلومية رقم الهوية الوطنية الخاص بك وبنفس الخطوات المذكوره في الفقرة السابقة ، استعلام برقم الهوية في التأمينات حيث تعتبر هذه الطريقة السابقة طريقة موحده لكل ما تود الاستعلام عنه في موقع التأمينات الاجتماعية ، كما أنه من المهم عزيزي القارئ أن تعلم أن متابعة مستحقاتك المالية هي من الأمور المهمة حتى لا تتعرض لضياع أي مستحقات خاصة بك ، أو على الجانب الآخر لا تتعرض للتخلف أو التأخر في دفع أي قسط من أقساط التأمينات