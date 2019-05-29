رابط الاستعلام عن التامينات الاجتماعية بالسجل المدني شروط التأمينات الان

يتطلع الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستعلام عن التأمينات والمعاشات الاجتماعية داخل الممملكة العربية السعودية، حيث أن سمو الملك محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أصدر خدمات التأمينات عبر الرواتب الشهرية التي تقدم للمواطنين بما يسمى بالمعاشات، وسوف نعرض إليكم من خلال ذلك التقرير الشروط الواجب توافرها للتأكيد على وصول راتب التأمينات الاجتماعية للموطن السعودي.

استعلام عن التأمينات الاجتماعية

جدير بالذكر وأنه يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية المستحقين لصرف التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن التأمينات عبر رقم الهوية ورقم السجل المدني، وهذه الخدمة تقدم للموطنين للتسهيل عليهم، ومعرفة أرصدتهم وحقهم عبر الانترنت، وأنها خدمة مميظة وسهلة للغاية لمستحقى المعاشات بالمملكة.

طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية “المعاشات”

أولاً الدخول إلى رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

ويكون ذلك من خلال رقم الهوية أو السجل المدني

ثانياً الذهاب إلى كلمة الخدمات الالكترونية

ثالثاً الضغط على التحقق من الاشتراك في التأمينات

رابعاً ملئ البيانات المراد ملئها من المواطنين بصورة صحيحة وميسرة

وأخيراً الذهاب إلى كلمة إستعلام والقيام بالضغط عليها.

رابط دخول التأمينات

ولا شك أننا نحاول أن نقدم خدمة مميزة من خلال موقعنا المفضل لديكم، فذل وجب التنبيه على من يقع في مشكلة في التسجيل عليه أن يقوم بمراسلتنا أفل الصفحة، وسوف نوافيه المعلومات الكاملة بالرد عليه في أسرع وقت، وسوف نرسل لكم جميع التحديثات اللازمة للتأمينات.

استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

استعلام برقم الهوية في التأمينات

جدير بالذكر وأن المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها في محاولة تطوير المملكة ، للقيام بتحقيق بعض الأرباح الهائلة لدى المواطنين، وفق الخطة المطروحة للجميع في رؤية عام 2030.

كما أنه يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن أهم المستحقات التأمينية عن طريق رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال رابط الدخول الموضح للجميع عبر إستخدام رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وسوف نوافيكم جميع التحديثات اللازمة فور أن يتم الإعلان عنها من خلال موقعكم نجوم مصرية.

← إقرأ أيضاً: