الاستعلام عن التأهيل الشامل لذوي الإعاقة والأيتام 1440 وشروط اعانات السيارات والفئات المستحقة للدعم

نقدم لكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن التأهيل الشامل لذوي الإعاقة والأيتام 1440 وأيضا رابط الاستعلام عن التأهيل الشامل ومعرفة قيمة رصيد الإعانة إلكترونيا وبكل سهولة، وهذا من خلال رقم طلب المستفيد ورقم الهوية، وتحديث نوع الإعانة إذا كانت للمعاق أو الأسر التي تكفل الأيتام، فقد خصصت وزارة الداخلية في المملكة برنامج هام جدا للعديد من الأسر في السعودية، وهو برنامج إعانة التأهيل الشامل، حيث تحصل الفئات المذكورة علي إعانات شهرية يتم تقديمها من وزارة العمل، والهدف من هذه الإعانات هو تحسين الظروف المعيشية والمادية للأفراد محدودي الدخل.

الاستعلام عن التأهيل الشامل لذوي الإعاقة والأيتام 1440 وصرف التأهيل الشامل

يتم الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل ثم إدخال رقم المستفيد من التأهيل ورقم الهوية، بعدها يتم تحديد نوع الإعانة إما إعانة إعاقة أو كفالة يتيم.

الفئات المستحقة للإعانة المالية

عند الاستعلام عن الاعانة المالية لذوي الإعاقة والأيتام 1440 سيتوجب عليكم معرفة الفئات المستحقة والبلغ المصروف لكل فئة.

23 أ شديدي الإعاقة : الإعانة المستحقة سنويا 20000 ريال 1666 شهريا تصرف بتاريخ 20 من كل شهر هجري

23 ب شديدي الإعاقة : الإعانة المستحقة سنويا 14000 و 1166 شهريا تصرف بتاريخ 20 من كل شهر هجري

24 ب غير شديدي الإعاقة الإعانة المستحقة سنويا 4000 ويتم صرف 2000 مرتين في السنة يوم 20 محرم و20 رجب

24 أ غير شديدي الإعاقة الإعانة المستحقة سنويا 10000 ويتم صرف 833 يوم 20 من كل شهر هجري

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شروط اعانة السيارات

من يعاني شلل رباعي أو شلل ثلاثي أو شلل ثنائي سفلي أو شلل شقي أو ضمور شديد في العضلات أو بتر طرفين سفليين فوق الركبة ولا يقل عمر المعاق عن 6 سنوات

الاستعلام عن التاهيل الشامل

تسجيل حساب جديد في موقع وزارة العمل عبر الضغط علي مشترك جديد واتباع الخطوات الموضحة وملئ البيانات المطلوبة

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة

ادخال تاريخ الميلاد بالهجري

ادراج رقم الهاتف الجوال

الاستعلام عن التأهيل الشامل بالسجل المدني

يمكن بالفعل لكل مستحقي الدعم الاستعلام عن التأهيل الشامل بالسجل المدني وهذا من أجل معرفة المستحقات المالية الخاصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة وكذلك كبار السن والأيتام والمطلقات وأصحاب الأمراض المستعصية، وهذا عبر الرابط المباشر وملئ البيانات المطلوبة، ثم يتم كتابة رقم هوية وكتابة رقم المستفيد والرمز المرئي ثم النقر علي بحث، وسيظهر موعد صرف المخصصات المالية شهريا وتوقيت الإعانة المقطوعة للتأهيل الشامل.

موعد نزول التأهيل الشامل

موعد نزول التأهيل الشامل رجب 27 مارس 2019

تاريخ نزول التأهيل الشامل شعبان 25 ابريل 2019

توقيت نزول التأهيل الشامل رمضان 26 مايو 2019

ميعاد نزول التأهيل الشامل شوال 26 يونيو 2019

وقت نزول التأهيل الشامل ذو القعدة 23 يوليو 2019

متي نزول التأهيل الشامل ذو الحجة 21 اغسطس 2019

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