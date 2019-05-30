الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة عبر بوابة ابشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة، يعتبر موقع وزارة الداخلية السعودية أو كما يسمى بوابة ابشر وزارة الداخلية احد اهم مواقع الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر بوابة ابشر من المواقع التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين والوافدين برقم الهوية أو رقم الإقامة، وتحرص وزارة الداخلية السعودية على توفير سبل الراحة للمواطنين وتوفير كل التسهيلات للحصول على خدمة أو استفسار في اى شئ مثل الاستعلام عن نقل كفاله عامل أو الاستعلام عن اقامه وافد برقم الإقامة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية عبر ابشر وزارة الداخلية، ويقوم الموقع بتقديم خدمات خاصه بالمرور والجوازات والأحوال المدنية أيضا وإستقدام العائلات، وطريقة نقل الكفالة إلكترونيا وغيرها من الخدمات الهامة داخل المملكة العربية السعودية، ونعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

أولا قم بالدخول علي الرابط المباشر لوزارة الداخلية السعودية من هنا.

ثم اختيار بوابة المواطنون والمقيمون من خلال بوابة التأشيرات.

ثم تحديد نوع المستعلم عبر النقر علي زر مقيم.

ثم النقر علي طلب زيارة عائلية.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة له.

سوف تظهر لك صفحة اخرى تحتوى على اسم الكفيل ورقم الهوية الخاص به، عليك أدخال كل البيانات الخاصة بذلك ويمكنك بعد ذلك معرفة كل تفاصيل الكفيل.

ثم الضغط على موافق.

تقوم باختيار اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وستظهر صفحة شبيهه بالاستمارة تقوم بكتابة كل البيانات الخاصة بك من خلال اسم الكفيل ومحل السكن وتاريخ الميلاد والوظيفة وغيرها ليصبح لديك حساب على بوابة ابشر.

طريقة معرفة نطاق الكفيل برقم الإقامة

أولا قم بالدخول علي موقع وزارة العمل.

النقر علي الاستعلامات الإلكترونية.

النقر علي الاستعلام عن موظف وافد.

إدخال رقم الإقامة أو رقم الجواز والجنسية.

إدخال الرمز المرئي.

خطوات نقل كفاله عامل وافد

الدخول على موقع وزارة العمل في السعودية.

النقل على الخدمات.

اختيار المنشأة.

النقر على خدمة نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الإقامة في الخانة المخصصة لها.

اضغط على بحث.

الضغط على الموافقة على شروط والأحكام.

الضغط على إرسال.

نقل الكفالة إلكترونيا

أولا يجب عليك تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.

ثم الضغط على خيار تبويب الخدمات المقدمة إلكترونيا.

القيام بتسجيل الدخول عليها وإدخال رقم الهوية وكتابة الرقم السري.

بعد ذلك سيظهر لك صفحة بها أيقونة يتم من خلالها إدخال المنشأة التي يرغب المستعلم في نقل الكفالة إليها.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة تحتوي على مجموعة من الخدمات الأخرى التي يمكن أيضا الاستفادة منها في حالة الحاجة إليها.

يوجد في أخر الصفحة السابقة أيقونة خاصة بنقل خدمة العامل الوافد، حينها يتم النقر عليها.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة ستفتح لك صفحة جديدة لنقل عامل وافد ويوجد بها في الناحية السفلية خانة معينة يطلب بها إدخال رقم هوية العامل، وإدخال رقم الإقامة الخاصة بمن يريد نقل الكفالة، وبعدها يتم النقر على الأيقونة الخاصة بالبحث.

بعدها يظهر صفحة جديدة تحتوي على بيانات العامل مثل الاسم ورقم المنشأة التي سيتم نقل الكفالة إليها ورقم إقامة العامل.

كما يوجد في أخر الصفحة جزء خاص بجملة محضر التعهد ومن خلالها يبرز صاحب المنشأة تعهده بأنه قد تمكن من الحصول على الموافقة الكتابية من العامل، وأنه سيعمل على إتمام الإجراءات الخاصة بالإقامة ما يتعلق بهذا الإطار، وبعدها سيتم الحصول على الموافقة من قبل الكفيل السابق الذي كان يتبعه العامل.

عدها يقوم العامل بالانتهاء من التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة وقراءة التعهد أيضا، ومن ثم الضغط على زر الإرسال الذي يتوافر في الجزء الأخير من الصفحة.

بعدها يتم ظهور رسالة مدون عليها أنه تم إرسال الطلب بنجاح وفي انتظار الموافقة والتصديق عليه من قبل الكفيل الجديد وسيظهر أيضا رقم الطلب.

ينبغي بعد ذلك أن يقوم الكفيل الجديد بالموافقة على الطلب لكي تتم عملية النقل بنجاح.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

لابد أن يكون صاحب العمل في الخانة الحمراء بالبرنامج الخاص بالنطاقات، وذلك حتى يتمكن الموظف من نقل الكفالة.

في حالة عدم دفع الأجر الشهري لمدة تسعين يوماً، في هذه الحالة يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

في حالة عدم تحديث الرخصة والإقامة الخاصة بالعامل لمدة ثلاثين يوم على الأكثر من وقت الانتهاء، في هذه الحالة يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

معرفة نطاق المؤسسة من خلال موقع وزارة العمل

الدخول إلي إدارة الخدمات الإلكترونية.

النقر علي الاستعلام عن موظف وافد.

إدراج رقم الإقامة والجنسية.

النقر علي زر عرض.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

قم بزيارة موقع بوابة أبشر على الإنترنت.

على الإنترنت. اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وابحث عن خدمة الاستعلام عن الإقامة.

ادخل رقم الإقامة الخاص بك واتبعه بالرمز المرئي.

تظهر لك الآن بيانات إقامتك.

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