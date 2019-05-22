الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة عبر بوابة ابشر، تحرص وزارة الداخلية السعودية على توفير سبل الراحة للمواطنين وتوفير كل التسهيلات للحصول على خدمة أو استفسار في اى شئ مثل الاستعلام عن نقل كفاله عامل أو الاستعلام عن اقامه وافد برقم الإقامة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية عبر ابشر وزارة الداخلية، ويعتبر موقع وزارة الداخلية السعودية أو كما يسمى بوابة ابشر وزارة الداخلية احد اهم مواقع الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر بوابة ابشر من المواقع التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين والوافدين برقم الهوية أو رقم الإقامة، ويقوم الموقع بتقديم خدمات خاصه بالمرور والجوازات والأحوال المدنية أيضا وإستقدام العائلات، وطريقة نقل الكفالة إلكترونيا وغيرها من الخدمات الهامة داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم اليوم احدي خدمات ابشر وهى الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة.

خطوات الاستعلام عن اسم الكفيل برقم

أولا قم بالدخول علي الرابط المباشر لوزارة الداخلية السعودية من هنا.

ثم اختيار بوابة المواطنون والمقيمون من خلال بوابة التأشيرات.

ثم تحديد نوع المستعلم عبر النقر علي زر مقيم.

ثم النقر علي طلب زيارة عائلية.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة له.

سوف تظهر لك صفحة اخرى تحتوى على اسم الكفيل ورقم الهوية الخاص به، عليك أدخال كل البيانات الخاصة بذلك ويمكنك بعد ذلك معرفة كل تفاصيل الكفيل.

ثم الضغط على موافق.

تقوم باختيار اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وستظهر صفحة شبيهه بالاستمارة تقوم بكتابة كل البيانات الخاصة بك من خلال اسم الكفيل ومحل السكن وتاريخ الميلاد والوظيفة وغيرها ليصبح لديك حساب على بوابة ابشر.

خطوات نقل كفاله عامل وافد

الدخول على موقع وزارة العمل في السعودية.

النقل على الخدمات.

اختيار المنشأة.

النقر على خدمة نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الإقامة في الخانة المخصصة لها.

اضغط على بحث.

الضغط على الموافقة على شروط والأحكام.

الضغط على إرسال.

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