الإدارة العامة للمرور..اسعار المخالفات المرور الجديدة والعقوبات والغرامات في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق نظام المرور الجديد الذي يتضمن تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على من يخالف اللوائح المرورية المنظمة والموضوعة من إدارة المرور، حيث يتم معاقبة كل من تجاوز السرعة أو عدد الركاب، عدم ربط حزام الأمان ليس للسائق فقط بل للشخص الذي بجانبه في المقعد الأمامي، التحدث في الهاتف الجوال أثناء القيادة، أخطاء القيادة ورمي أجسام أو مخلفات خارج المركبة والتباطؤ في السير والذي يؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية.

اسعار المخالفات المرور الجديدة في السعودية

صرحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بتطبيق قانون المرور الجديد والعقوبات والغرامات المستحقة على مرتكبيها، ويمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر، كما أوضحت كل مخالفة وعقوباتها المستحقة على النحو التالي:-

مخالفة عدم ربط حزام الأمان قيمة 150 ريال سعودي.

عقوبة مخالفة استخدام الهاتف الجوال تبلغ من 150 إلى 300 ريال سعودي، وإذا تكررت المخالفة في نفس الشهر يتم تطبيق أقصى درجة أو الإيقاف.

رمي أجسام خارج السيارة وعدة استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال أو ترك الأطفال دون سن العاشرة في السيارة بمفردهم والتباطؤ في السرعة تبلغ قيمة العقوبات من 300 إلى 500 ريال.

أما عن ارتكاب الحوادث، حيث نصت المادة الثانية والستون من قانون المرور الجديد على كل من ارتكب حادثاً مروريًا أدى إلى وفاة شخص ما أو تعطيل مصلحة شخص، فتكون المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.