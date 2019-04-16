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تعرف على إشعار درجات الفصل الابتدائي .. المتوسطة “الشهايد” عبر نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط 1440 .. النتيجة بالسجل المدني فقط ien.edu.sa

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440 عن طريق موقع برنامج نور، وذلك برقم الهوية، كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية فوراً، نعرض لكم الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440، وكذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل المختلفة من الدراسة، للحصول على نتائج الامتحانات، الشهرية والنهائية، بجميع المراحل الدراسية، ابتدائي وإعدادي وثانوي والمستويات المتوسطة  بالدخول الإلكتروني على موقع نور الرسمي، كما نعرض لكم خطوات التسجيل بالموقع الإلكتروني ليتمكن الوالدين من الاطمئنان على أداء الطالب الشهري بالدخول على الموقع.

ويأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، نظام نور، في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد، وأيضا للاطمئنان والمتابعة  لأداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

في بداية العام الدراسي الجديد يحرص الوالدين على التعرف على السبل لتسجيل أبنائهم، كما يسعى الطلاب في الصفوف المختلفة من التعرف على نتائج التقييمات الشهرية لأدائهم بطريقة سهلة وسرية، ويكفل نظام نور للعام الدراسي الجديد 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف على النتائج.

  • للتعرف على الموقع الإلكتروني للدخول لنظام نور اضغط هنا.
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

طريقة تسجيل نظام نور بالهوية 1440

  • الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور للمسجلين على الموقع من قبل.
  • الدخول لتسجيل الطلاب الجدد
  • استعادة كلمة المرور، لمن فقد كلمة المرور الخاصة به.
  • الشروع في التسجيل على الموقع لولي الأمر وإضافة الهوية الوطنية ورمز التحقق
  • أدخل المستخدم في س
  • ل جديد، ويكون هو نفس الاسم المستخدم في تسجيل الدخول.
  • اضغط كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيا عند كل دخول.

فمن الضروري أن نجعل هذا المقال يحتوي علي النصائح والإرشادات الهامة، والتي تجعل الوصول إلي نتائج الامتحانات أمراً سهلاً وميسراً، وذلك من خلال موقع ونظام نور بالسجل المدني وسنمكنكم إن شاء الله من معرفة نتائج الطلاب والطالبات، وكذلك شهادات ودرجات الاختبارات الخاصة بك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة.

تعرف على إشعار درجات الفصل الابتدائي .. المتوسطة "الشهايد" عبر نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط 1440 .. النتيجة بالسجل المدني فقط ien.edu.sa
نظام نور لنتائج الابتدائي

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

من الجدير بالذكر أن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني لم تكون موجودة منذ زمن ولم يتم اعتمادها في نظام نور إلا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت الطريقة الخاصة بتسجيل الدخول ببيانات الدخول هي الطريقة الأساسية وليس هناك أي طريقة أخري كانت في الوقت الماضي.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

  6. السلام عليكم ورحمة الله
    بالتوفيق والنجاح لجميع الاطلاب
    لم اجد بيانات ابني في نظام نور
    ارغب في ادخال بياناتة حتي يتثى لي المتابعة
    علما باني مسجل ولم ادخل على الموقع بنتي فقط مسجلة ولم اجد عبي الصفحة ما يسمح لي ياضافتة من جهة الصفحة اليمنى . امل الافادة ولكم الشكر .

    رد

  9. اش اكتب بريد اكتروني اول مره سجلت نسيته وذي ثاني مره ممكن تعلمني ايش اسوي ونتائج الثانوي طلعت لو سمحت
    عادي تطلعللي شاهدتي

    رد

  14. نعم للاسف وهذا خطاؤ القائمين على النظام
    اضغط على عبارة هل نسيت كلة السر وهى أسفل كلمة تسجيل الدخول بالضغط عليها سيتم تحويلك للاستعلام بالهوية

    رد

    1. تحت كلمة تسجيل الدخول هناك عبارة هل نسيت كلمة السر
      اضغط على عبارة هل نسيت كلمة السر
      سيتم تحويلك مباشرة للاستعلام بالهوية

    1. نعم صحيح
      تحت كلمة تسجيل الدخول هناك عبارة هل نسيت كملة السر
      اضغط على عبارة هل نسيت كلمة السر
      سيتم تحويلك مباشرة للاستعلام بالهوية

  20. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
    هذه روابط الاستعلام عن النتائج من خلال موقع ونظام نور
    هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلا عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
    وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

    رد

    1. بالتوفيق والنجاح أولا
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

    1. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

    1. بالنجاح والتوفيق
      هذه روابط الاستعلام عن النتائج من خلال موقع ونظام نور
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

    1. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
      هذه روابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

    2. بالنجاح للجميع إن شاء الله
      روابط الاستعلام عن النتائج باستخدام موقع ونظام نور للنتائج
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

    3. اتبع ما يلي
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      تحت كلمة تسجيل الدخول هناك عبارة هل نسيت كملة السر
      اضغط على عبارة هل نسيت كلمة السر
      سيتم تحويلك مباشرة للاستعلام بالهوية
      مع الامنيات بالتوفيق والنجاح

    4. هذه هي روابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع نور
      أدخل البيانات وستظهر النتيجة فورا
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

    4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا
      لا تحاسبنا يا أخى الكريم على خطأ كتابى غير مقصود نحن نقدمة خدمة لأبنائنا الطلاب
      هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
      في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
      وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

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