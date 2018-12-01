الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440 : النظام المركزي للاستعلام عن النتيجة برقم الهوية فقط .. نتائج الطلاب الاختبارات الشهرية بالسجل المدني فقط

الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440 عن طريق موقع برنامج نور، وذلك برقم الهوية، كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية فوراً، نعرض لكم الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440، وكذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل المختلفة من الدراسة، للحصول على نتائج الامتحانات، الشهرية والنهائية، بجميع المراحل الدراسية، ابتدائي وإعدادي وثانوي والمستويات المتوسطة بالدخول الإلكتروني على موقع نور الرسمي، كما نعرض لكم خطوات التسجيل بالموقع الإلكتروني ليتمكن الوالدين من الاطمئنان على أداء الطالب الشهري بالدخول على الموقع.
ويأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، نظام نور، في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد، وأيضا للاطمئنان والمتابعة لأداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.
مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين
أقرأ أيضا وتعرف على:
رابط تسجيل جدارة للتوظيف الحكومي الإداري : رابط موقع وزارة الخدمة المدنية إلى الخريجين .. جميع الضوابط والشروط
في بداية العام الدراسي الجديد يحرص الوالدين على التعرف على السبل لتسجيل أبنائهم، كما يسعى الطلاب في الصفوف المختلفة من التعرف على نتائج التقييمات الشهرية لأدائهم بطريقة سهلة وسرية، ويكفل نظام نور للعام الدراسي الجديد 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف على النتائج.
- للتعرف على الموقع الإلكتروني للدخول لنظام نور اضغط هنا.
طريقة تسجيل نظام نور بالهوية 1440
- الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور للمسجلين على الموقع من قبل.
- الدخول لتسجيل الطلاب الجدد
- استعادة كلمة المرور، لمن فقد كلمة المرور الخاصة به.
- الشروع في التسجيل على الموقع لولي الأمر وإضافة الهوية الوطنية ورمز التحقق
- أدخل المستخدم في س
- ل جديد، ويكون هو نفس الاسم المستخدم في تسجيل الدخول.
- اضغط كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيا عند كل دخول.
من الجدير بالذكر أن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني لم تكون موجودة منذ زمن ولم يتم اعتمادها في نظام نور إلا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت الطريقة الخاصة بتسجيل الدخول ببيانات الدخول هي الطريقة الأساسية وليس هناك أي طريقة أخري كانت في الوقت الماضي.
أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة
|موعد تنزيل الدفعة الثانية عشر من حساب المواطن
|موعد صرف المساعدات المقطوعة لهذا الشهر
|موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
|الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار
|تسونامي عنيف بسبب انزلاق جبل بالبحر المتوسط
|توقعات عاصفة شمسية مدمرة تضرب الأرض
|فضيحة كلينتون ومونيكا والفستان الأزرق
|اليابان تفقد إحدى الجزر بأحشاء المحيط
التعليقات
Nick
ال
اف
يا ورعان اذا ما تعرفون لاتصجونا حمير واغبياء يا زقانت وهوا
كيف اطلع النتائج
اسالني يا حمار ادري
السلام عليكم ورحمة الله
بالتوفيق والنجاح لجميع الاطلاب
لم اجد بيانات ابني في نظام نور
ارغب في ادخال بياناتة حتي يتثى لي المتابعة
علما باني مسجل ولم ادخل على الموقع بنتي فقط مسجلة ولم اجد عبي الصفحة ما يسمح لي ياضافتة من جهة الصفحة اليمنى . امل الافادة ولكم الشكر .
طلعو شهاتدي
اتقوا الله فينا
اش اكتب بريد اكتروني اول مره سجلت نسيته وذي ثاني مره ممكن تعلمني ايش اسوي ونتائج الثانوي طلعت لو سمحت
عادي تطلعللي شاهدتي
ياخي معرف البريد ممكن حل
بعد ما أسجل الهوية يرجع يقلي البريد الإلكتروني كيف كذا
نتلانغفنؤعرزىاكظتناكحلوت
دخلت وسجلت بالهويه وقال ضروري بريد الكتروني وش السوات ي خووي؟
نعم للاسف وهذا خطاؤ القائمين على النظام
اضغط على عبارة هل نسيت كلة السر وهى أسفل كلمة تسجيل الدخول بالضغط عليها سيتم تحويلك للاستعلام بالهوية
ايوة كلهم الإثنين يدخلونا لنفس الموقع الرسمي و يطلبو اسم المستخدم و الباس ورقم التحقق مافيه حق رقم الهوية
تحت كلمة تسجيل الدخول
عبارة هل نسيت كلمة السر اضغط عليها ىسيتم تحويلك للاستعلام برقم الهوية
نبغا برقم الهويه مو بأسم المستخدم
تحت كلمة تسجيل الدخول هناك عبارة هل نسيت كلمة السر
اضغط على عبارة هل نسيت كلمة السر
سيتم تحويلك مباشرة للاستعلام بالهوية
تامر ترا الموقع الثنين زي بعض انا ابي موقع اسجل رقم الهويه بس
السلام عليكم
تحت كلمة تسجيل الدخول هناك عبارة هل نسيت كلمة السر
اضغط على عبارة هل نسيت كلمة السر
سيتم تحويلك مباشرة للاستعلام بالهوية
تامر ترا الموقع الثنين زي بعض انا ابي موقع اسجل رقم الهويه بس
نعم صحيح
تحت كلمة تسجيل الدخول هناك عبارة هل نسيت كملة السر
اضغط على عبارة هل نسيت كلمة السر
سيتم تحويلك مباشرة للاستعلام بالهوية
وين رابط الهويه
كسف اسجل
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
هذه روابط الاستعلام عن النتائج من خلال موقع ونظام نور
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلا عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
طريقة التسجيل في نظام نور حاولت ماقدرت
هذا هو رابط الاستعلام عن النتائج من خلال موقع ونظام نور باستخدام البيانات
https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
لو في أى مشكلة أبلغنا
حتى انا تعبت من كثر المحاولهكلمه السر صحيحه بس يقول النظام انها مو صحيحه
وين الرابط حق رقم الهوية
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلا عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
ردو يحمير
يعيل الحمار الي كتاب زب ابوي منهو
كيف اطلع بسرعه
يمكنك معرفة النتيجة من خلال موقع ونظام نور باستخدام بيانات الدخول عبر هذا الرابط
https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
موقع نور للاستعلام عن النتائج
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلا عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
نجحات قولو مبروك
مبروكك
بالتوفيق والنجاح للجميع
رابط الاستعلا عن النتائج
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلا عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
الله لايوفقكم وجعلكم ترسبون ياورعان
امييين
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
بالتوفيق للجميع
موقع ونظام نور
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
غير اسمك وغير اسلوبك يا الوسخ والله لا يجعلك تنجح
موراضي يدخل وانا ضيعت كلمه المستخدم؟.
بالتوفيق والنجاح أولا
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
اذا عند ابوك او امك او اي احد تعرفه حساب في نظام نور افت منه درجاتك وشفها ما معك حل الا كذا انا سويت كذا وضبطت
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
روابط موقع ونظام نور للنتائج
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
كيف اخش على النتيجه علموني الله يجزاكم خير يا ولد مره ضايع
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
كيف اخش على النتيجه علموني الله يجزاكم خير
ابي رابط ابي اطلع نتايج
بالنجاح والتوفيق
هذه روابط الاستعلام عن النتائج من خلال موقع ونظام نور
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
وين الرابط ؟؟
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
هذه روابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
شلون يفتح هذا البرنامج
احنا شغل جريه
بالنجاح للجميع إن شاء الله
روابط الاستعلام عن النتائج باستخدام موقع ونظام نور للنتائج
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
اتبع ما يلي
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
تحت كلمة تسجيل الدخول هناك عبارة هل نسيت كملة السر
اضغط على عبارة هل نسيت كلمة السر
سيتم تحويلك مباشرة للاستعلام بالهوية
مع الامنيات بالتوفيق والنجاح
هذه هي روابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع نور
أدخل البيانات وستظهر النتيجة فورا
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
امين
اللوه
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
خير
الو السلام عيكم نضام حلو مراه
كيف دخلت بلاه
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله ولو فيه سؤال محدد تحت امرك
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
واضح متعلم ودارس ماشاءالله عليك ,اجل من متى نكتب “نظام” لـ ” نضام” ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حرام عليك والله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا
لا تحاسبنا يا أخى الكريم على خطأ كتابى غير مقصود نحن نقدمة خدمة لأبنائنا الطلاب
هذا الرابط موقع ونظام نور للاستعلام عن النتائج باستخدام البيانات … https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
في حال فقدت البيانات يمكنك الاستعلام عبر لرابط التالي برقم هوية ولى الأمر
وهذا رابط الاستعلا عن النتائج برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
الو السلام عيكم
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
الو السلام عيكم شكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. عفوا
شكرا جزيلا على خيركم و نشكركم مره أخرى
❤️
الشكر لله تحت أمركم دائما
كيف ندخل
شكرا جزيلا لكي
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
كيف دخلت ما عرفت ??
أخش ووأظغط نسيت كلمة المرور وأسأل الهوية ورمز التحق يرجع يقولا البريد الإلكتروني. كيف كذا
لمن يا حمار
شكرا
عفوا وبالتوفيق والنجاح
لينينيهقتا
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
سبحان الله سبحان