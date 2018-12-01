الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440 : النظام المركزي للاستعلام عن النتيجة برقم الهوية فقط .. نتائج الطلاب الاختبارات الشهرية بالسجل المدني فقط

، تحديث:

الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440 عن طريق موقع برنامج نور، وذلك برقم الهوية، كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية فوراً، نعرض لكم الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440، وكذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل المختلفة من الدراسة، للحصول على نتائج الامتحانات، الشهرية والنهائية، بجميع المراحل الدراسية، ابتدائي وإعدادي وثانوي والمستويات المتوسطة  بالدخول الإلكتروني على موقع نور الرسمي، كما نعرض لكم خطوات التسجيل بالموقع الإلكتروني ليتمكن الوالدين من الاطمئنان على أداء الطالب الشهري بالدخول على الموقع.

ويأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، نظام نور، في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد، وأيضا للاطمئنان والمتابعة  لأداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين

الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1439
الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1439

أقرأ أيضا وتعرف على:

رابط تسجيل جدارة للتوظيف الحكومي الإداري : رابط موقع وزارة الخدمة المدنية إلى الخريجين .. جميع الضوابط والشروط

في بداية العام الدراسي الجديد يحرص الوالدين على التعرف على السبل لتسجيل أبنائهم، كما يسعى الطلاب في الصفوف المختلفة من التعرف على نتائج التقييمات الشهرية لأدائهم بطريقة سهلة وسرية، ويكفل نظام نور للعام الدراسي الجديد 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف على النتائج.

  • للتعرف على الموقع الإلكتروني للدخول لنظام نور اضغط هنا.

طريقة تسجيل نظام نور بالهوية 1440

  • الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور للمسجلين على الموقع من قبل.
  • الدخول لتسجيل الطلاب الجدد
  • استعادة كلمة المرور، لمن فقد كلمة المرور الخاصة به.
  • الشروع في التسجيل على الموقع لولي الأمر وإضافة الهوية الوطنية ورمز التحقق
  • أدخل المستخدم في س
  • ل جديد، ويكون هو نفس الاسم المستخدم في تسجيل الدخول.
  • اضغط كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيا عند كل دخول.
فمن الضروري أن نجعل هذا المقال يحتوي علي النصائح والإرشادات الهامة، والتي تجعل الوصول إلي نتائج الامتحانات أمراً سهلاً وميسراً، وذلك من خلال موقع ونظام نور بالسجل المدني وسنمكنكم إن شاء الله من معرفة نتائج الطلاب والطالبات، وكذلك شهادات ودرجات الاختبارات الخاصة بك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة.

من الجدير بالذكر أن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني لم تكون موجودة منذ زمن ولم يتم اعتمادها في نظام نور إلا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت الطريقة الخاصة بتسجيل الدخول ببيانات الدخول هي الطريقة الأساسية وليس هناك أي طريقة أخري كانت في الوقت الماضي.

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

حساب المواطن
مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن
المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي
المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي
موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
موعد تنزيل الدفعة الثانية عشر من حساب المواطن موعد صرف المساعدات المقطوعة لهذا الشهر موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية




     