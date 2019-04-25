نظام نور 1440 noor results ومعرفة نتائج الطلاب السعوديين في جميع المراحل التعليمية الفصل الدراسي الثاني

نظام نور 1440 noor results لنتائج طلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية برقم الهوية ورمز التحقق نقدمه لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث يقوم موقع نظام نور 1440 بتقديم نتائج اختبارات الطلاب للمراحل “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” الشهرية منها والنهائية، هذا وتستعد وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة لرفع نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1439/1440 لنتائج الطلاب، هذا عبر نظام نور 1440 noor results، بحيث يتمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج وقتها برقم الهوية فقط وبدون الحاجة إلى تسجيل الدخول، هذا عبر رابط الاستعلام برقم الهوية لنتائج نظام نور 1440 noor results والذي سنقوم بإدراجه خلال هذا المقال، هذا وسنقوم كذلك بإضافة مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها للوصول لنتائج نور من خلال تسجيل الدخول على رابط موقع نظام نور.

نظام نور noor results

نظام نور 1440 noor results يعتبر من أهم الأنظمة التي تشغل بال العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، ويرجع هذا إلى قرب الإعلان عن نتائج الطلاب السعوديين للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1439/1440، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم في السعودية بالإعلان عن نتائج الطلاب السعوديين فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد ومراجعة درجات الطلاب مباشرة، ويمكنكم متابعتنا من خلال هذا المقال لمعرفة المزيد حول نظام نور 1440 noor results وأخبار نتائج الطلاب وكذلك موعد إعلان النتائج للطلاب السعوديين وخطوات الاستعلام عن النتائج برقم الهوية فقط وبدون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

موعد إعلان نتائج نور 1440

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج الطلاب مباشرة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والتي بدأت موازية لامتحانات الطلاب، بحيث تبدأ عمليات التصحيح للمواد فور انتهاء الطلاب من آداء الاختبار الخاص بها، والجدول التالي يوضح الجدول الزمني للعام الدراسي الحالي 1439/1440، وكذلك يوضح مواعيد اختبارات الطلاب بالنسبة للفصل الدراسي الأول.

رابط نتائج نور 1440

أعزائي أولياء أمور الطلاب في المملكة العربية السعودية، يمكنكم استعلام نتائج الطلاب من خلال رابط نتائج نور عن طريق اتمام عملية تسجيل الدخول للموقع، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالي:

سجل الدخول لرابط موقع نظام نور 1440

ادخل اسم المستخدم

ادخل الرقم السري

أدخل رمز التحقق الظاهر أمامك

اضغط على تسجيل الدخول

في حالة فقدانك الرقم السري واسم المستخدم يمكنكم اعادة ضبط الرقم السري مرة أخرى من خلال الضغط على “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم؟”، ثم قم بإدخال رقم الهوية ورمز التحقيق الظاهر في النافذة التي ستظهر أمامك، بعدها قم بالضغط على التالي واستكمل خطوات ضبط الرقم السري واسم المستخدم من جديد.

شهادات الطلاب بالهوية الوطنية فقط

يمكنكم الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق فقط من خلال الرابط التالي:

حيث يمكنكم الدخول على الرابط السابق والاستعلام عن نتائج الطلاب بالمملكة العربية السعودية المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1439/1440، ونتمنى لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

الجدول الزمني للعام الدراسي 2018/2019

الموضوع الموعد بالتاريخ الهجري الموعد بالتاريخ الميلادي بداية السنة الدراسية “الفصل الأول” 22/12/1439 2/9/2018 اليوم الوطني “إجازة” 13/1/1440 23/9/2018 بداية اختبارات نصف العام 9/4/1440 16/12/2018 بداية إجازة “منتصف العام” 20/4/1440 27/12/2018 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 30/4/1440 6/1/2019 بداية اختبارات “نهاية العام” 16/8/1440 21/4/2019 بداية إجازة نهاية العام 27/8/1440 2/5/2019

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