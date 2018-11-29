اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1440

اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، ننشر إليكم اليوم متابعي موقع نجوم مصرية الكرام أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة والتي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة وذلك برقم السجل المدني أو برقم الطلب، وذلك عبر الاستعلامات الإلكترونية لوكالة الضمان الاجتماعي.

اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

وقد خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الطلب، ودون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن الضمان الاجتماعي من أجل الاستفسار والاستعلام عن أسماء الذين نزلت لهم مقطوعة، وذلك عن طريق الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية لوكالة الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

ويمكن الاستفسار عن حالة الطلب الخاص بك ومعرفة إذا تمت الموافقة علية أم لا، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، ويذكر انه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه المقطوعة لذا يرجى متابعتها والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن لا يقل عمر المُقدم على المقطوعة عن 35 عام، ودون هذا السن لا يحق له طلب المساعدة.

الموافقة على شروط المساعدة المقطوعة والتي من ضمنها الحد الأدنى للمقطوعة 10000 ريال والحد الأقصى 30000 ريال سعودي.

كيف اعرف متى تنزل المساعدة المقطوعة 1440 برقم السجل

ينحصر التقديم على المساعدة المقطوعة على محدودي الدخل فقط من المواطنين السعوديين.

يكون التقديم بشكل إلكتروني وذلك عبر المنصة المختصة بذلك عبر وكالة الضمان الاجتماعي التابعة لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب لابد من معرفة رقم الطلب أولا وذلك عن طريق الاتصال بالهاتف الأرضي برقم 8001222777، ومن خلال الجوال المحمول برقم 0112915588، ثم إدخال رقم السجل المدني، ثم الضغط على رقم 2 للاستعلام عن البرامج المساندة، والضغط على رقم 1 للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ثم يتم تقديم رقم الطلب إليك، وهنا لابد من الاحتفاظ به حتى يتم الاستعلام من المساعدة المقطوعة برقم الطلب.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الاول1440

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن صرف المساعدة المقطوعة لعدد من المواطنين السعوديين يبلغ عددهم 15 ألف مستفيد ومستفيدة، وذلك عن شهر ربيع الأول 1440، ويذكر أن صرف هذه الدفعات سوف تكون للمنتظرين على قوائم المراجعة للدفعات من 10_9_1438، وحتى 16_9_1438،

الحد المانع للحصول على الدعم المقطوع

وحددت المملكة العربية السعودية الحد المانع للحصول على الدعم المقطوع وهو كالتالي:

ويذكر أن برنامج المساعدة المقطوعة يعد احد البرامج التي تقدمها المملكة السعودية من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها.