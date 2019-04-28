استعلام نتائج قياس برقم الهوية الوطنية عبر موقع Qiyas Results المباشر

نوفر رابط دخول موقع المركز الوطني للقياس الإلكتروني من أجل استعلام نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية ثم قياس تسجيل الدخول برقم السجل المدني، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات المقررة لكل قسم، فبعد انتهاء اختبارات قياس المقررة، يتم تصحيح الإجابات من خلال استخدام المُصحح الآلي، ومن ثم يتم تحليل النتائج، ومراجعة المعلومات الخاصة بالمُختبرين والتصحيح والتدقيق في مقر المركز الوطني للقياس بالعاصمة الرياض.

ويقوم المركز بإعداد وتنفيذ عدداً من الاختبارات والمقاييس في عدد من المجالات، وتتمثل هذه المجالات في التالي (اختبارات تعليمية، اختبارات لغوية، اختبارات مهنية، اختبارات دولية، مقاييس مجتمعية)، ويتم سداد المقابل المالي لاختبارات قياس المتنوعة وفق طريقة سداد المقابل المالي لقياس التي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

ويتم استعلام نتائج قياس برقم الهوية الوطنية عن طريق دخول الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، وقد أعلن مركز القياس عن قيامه بإعلان نتائج الاختبارات المحوسبة بحد أدنى يومي عمل وحد أقصى 14 يوماً من تاريخ انتهاء اختبار قياس محوسب، أما عن نتائج الاختبارات الورقية للقياس، فيتم إعلان قياس النتائج للاختبارات الورقية في الغالب بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من الاختبارات، ويتم الإعلان عن نتائج qiyas بشكل مباشر عبر موقع المركز الإلكتروني qiyas.sa، وقد أطلقت وزارة التعليم الجدول الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل لمن يرغب في التعرف على المواعيد الزمنية الواردة بالتعميم، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط موقع المركز الوطني للقياس لللاستعلام عن درجات قياس 1440.

استعلام نتائج قياس برقم الهوية 1440

تُعد الاختبارات والمقاييس التي يُقدمها المركز الوطني للقياس هي أحد أهم المهام التي يقوم بتنفيذها، حيث يتم إعداد وتنفيذ الاختبارات في المسارات اللغوية والتعليمية والمهنية والدولية، بغرض تقديم معلومة بشكل دقيق عن إمكانيات من يحصل على الاختبار في المجال المُحدد، وتخضع الاختبارات لمنهجية علمية دقيقة توفر وتضمن دقة النتائج وثباتها، ويسعى المركز لتطبيق المعايير الدولية في إعداد الاختبارات والمقاييس، ومن ثم تطبيقها، لذلك يقوم المركز بتطوير آلية عمله مع الاختبارات والمقاييس بما يتماشى ويتناسب مع أعلى المستويات ومقاييس الجودة العالمية، وبعد أن ينتهي المُختبرين من أداء الاختبارات، يأتي دور استعلام نتائج قياس برقم الهوية qiyas.sa.

ويكون لكل اختبار من اختبارات قياس المتعددة هدفاً محدداً، وليس في اختبارات القدرات العامة للطلاب نجاحاً أو رسوباً، وإنما يحصل المختبر على درجة في الاختبار يكون حدها الأقصى 100 درجة يتم توزيعها وفقاً لنوع الاختبار، وتتمثل أهمية ووزن الدرجة الحاصل عليها المُختبر عند التقدم للجهة المرغوب بها، التي تشترط الحصول على درجة قياس في الاختبار الذي تقوم بتحديده ضمن شروط القبول، ويجب عدم مقارنة درجة قياس بنسبة الثانوية العامة أو أي اختبار أخر، ويجب العلم بأنه يتم تصحيح وتحليل الإجابات من خلال المصحح الآلي، ثم تحليلها وتدقيقها بمقر المركز الوطني للقياس بالرياض، ويتم استعلام نتائج قياس برقم الهوية فقط أو السجل المدني عبر الموقع الرسمي للمركز.

وتشتمل اختبارات القياس التي يقدمها المركز للمستفيدين والمستفيدات على مجموعة كبيرة من الاختبارات في شتى المجالات، حيث يضم كل مسار من المسارات المذكورة عدداً من الاختبارات التي يتم أدائها بالمركز الوطني، ويقوم المختبر بأداء الاختبار المقرر، ثم ينتظر الإعلان الرسمي عن درجات قياس الحاصل عليها الفرد المستفيد، ونرفق لمتابعينا المسارات وما تحتوي عليه من مجالات يتم توفيرها من قبل المركز من خلال الجدول التالي لرابط تسجيل دخول موقع قياس للنتائج الرسمي، وذلك من أجل استعلام نتائج قياس برقم الهوية القدرات العامة الورقي الفترة الأولى.

أنواع اختبارات قياس 1440

م 1 2 3 4 5 6 الاختبارات التعليمية القدرات العامة التحصيل الدراسي علمي التحصيل الدراسي نظري القدرات للجامعيين الاختبارات الوطنية مشروع مُخرجات التعليم العالي

م 1 2 3 4 الاختبارات اللغوية كفايات اللغة الانجليزية تحديد مستوى اللغة الانجليزية اللغة العربية المُقنن لغير الناطقين بها اللغة العربية المُقنن للناطقين بها

م 1 2 3 4 5 6 7 8 الاختبارات المهنية المعلمين والمعلمات الإدارة المدرسية الإشراف التربوي الإرشاد الطلابي النيابة العامة الهيئة السعودية للمهندسين القدرة المعرفية هيئة المحاسبين القانونيين

م 1 2 3 4 المقاييس المجتمعية مقياس الاستعداد الأسري مقياس الميول المهنية مقياس رضا الشباب عن حياتهم مقياس النهوض من العثرات

م 1 2 الاختبارات الدولية TALIS TIMSS

ويتم التواصل مع مركز خدمة العملاء من خلال رقم قياس مركز الاتصال الموحد للاستفسار، كما يتم التسجيل في اختبارات قياس 1440 وفقاً لمواعيد التسجيل الرسمية المقررة، ويتم استعلام نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل من خلال الرابط الرسمي المرفق عاليه عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف على أنواع اختبارات قياس 1440.

المركز الوطني قياس النتائج 1440

تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس عن موعد إتاحة نتائج قياس القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى)، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن قياس النتائج برقم السجل غداً الإثنين 5 نوفمبر 2018م الموافق لتاريخ 27 صفر 1440، ويجري العمل الآن على تصحيح وتدقيق الإجابات، ومن ثم عرض نتائج القدرات العامة 1440 وفقاً للموعد المحدد، ويتيح المركز إمكانية دخول اختبار القدرات العامة 5 مرات، وبعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ أول اختبار يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة، ويعطي المركز الوطني للقياس هذه الفرصة للمستفيدين والمستفيدات من اختبارات قياس من أجل تحسين درجات قياس الحاصلين عليها، وسيتم توفير رابط استعلام نتائج قياس برقم الهوية فقط عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 6 نوفمبر 2018: تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة نتائج القدرات العامة الورقي الفترة الأولى، ويتم الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني من خلال صفحة قياس الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً، ويجب العلم بأنه سيكون ضغطاً على صفحة قياس لنتائج القدرات برقم السجل، لذلك يرجى المحاولة عدة مرات ليتم تحميل الصفحة، وذلك في حال عدم تحميلها بشكل مباشر، ويجب العلم بأن هذه الاختبارات ليس بها نجاحاً أو رسوباً، وإنما تكون عبارة عن درجة يتم الحصول عليها، ويستطيع المختبر تحسين الدرجة، ويتم الدخول للموقع من خلال رابط استعلام نتائج قياس برقم الهوية المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 6 نوفمبر 2018: اجتياز اختبار القدرات العامة هو أحد شروط القبول الإلزامية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، فهو لطلاب الثانوية من أجل تقييم قدراتهم في اللغة العربية والرياضيات، ويتيح المركز الوطني للقياس إمكانية دخول الاختبار 5 مرات عند عدم رضاء الطالب المختبر عن نتيجته، لذلك إن رغب الطالب المستفيد من اختبارات القياس دخول الاختبار مرة أخرى، فيتم السماح له بذلك طالما في حدود الـ5 فرص، ويمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء أول اختبار، وقد أطلق المركز الوطني للقياس اليوم رابط استبانه للتعرف على آراء المستفيدين/المستفيدات فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة لهم، ويتم استعلام نتائج قياس برقم الهوية قدرات باتباع الرابط الرسمي المرفق.

قياس النتائج برقم الهوية الوطنية فقط

أعلن المركز الوطني للقياس عن إطلاق نتائج قياس القدرة المعرفية يوم الاثنين بتاريخ 17 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 24 ديسمبر 2018م، كما أعلن عن إتاحة التسجيل في اختبارات قياس التحصيل الدراسي المحوسب الاستثنائي للمستفيدين ممن ليس لديهم نتائج سابقة في اختبار قياس ويجب أن يكون تاريخ ميلاد المستفيد أو المستفيدة من 1 محرم 1418 حتى تاريخ 30 ذي الحجة 1422، ويُرسل مركز قياس نتائج الاختبارات للجهات المستفيدة لأخر خمس سنوات، ويجب العلم بأن كل جهة من الجهات لها الصلاحية الكاملة في اختيار سياستها،ويُمكن استعلام نتائج قياس برقم الهوية نتائج كفايات المعلمين والمعلمات باتباع رابط قياس المباشر المرفق.

تحديث 3 يناير 2019: سوف يتم إطلاق وإتاحة نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات اليوم الخميس بتاريخ 27 ربيع الثاني 1440هـ، وجاء هذا الموعد وفق ما صرح به المركز الوطني للقياس رسمياً،ويتم استخراج نتائج كفايات المعلمين من خلال الدخول إلى موقع قياس النتائج ثم تسجيل الدخول بإدخال رقم السجل وكلمة المرور والضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”، ثم اختيار الاختبارات المسجلة، النتائج، ثم الضغط على “كفايات المعلمين” والنقر على زر بحث، ويتم الاستعلام عن كافة نتائج اختبارات القياس 1440 من خلال رابط استعلام نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث : تم الإعلان رسمياً الآن عن تدشين وإطلاق الكشوف الخاصة بنتائج كفايات المعلمين والمعلمات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر” التابع للمركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عن نتائج قياس المعلمين والمعلمات من خلال تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي على موقع قياس برقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الدخول إلى الاختبارات المُسجلة واختيار “النتائج”، ثم اختيار “كفايات المعلمين”، وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة “بحث” لتظهر نتيجة قياس الخاصة بك، ويتم دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية من خلال اتباع استعلام نتائج قياس برقم الهوية المباشر المُرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تسجيل قياس التحصيل الدراسي

تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس من خلال الحساب الرسمي للقياس على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر”، عن بدء فترة تسجيل قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية بنين الفترتين الأولى والثانية، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل في اختبارات قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية من خلال النقاط التالية:

بدأ تسجيل قياس تحصيلي للتخصصات العملية الفترة الأولى ورقي بنين بتاريخ 21 يناير 2019، وينتهى بتاريخ 2 مارس 2019م.

بدأ التسجيل في قياس تحصيلي للتخصصات العملية الفترة الثانية ورقي للبنين بتاريخ 21 يناير 2019، وسوف ينتهي التسجيل بتاريخ 30 مارس 2019م.

تحديث 16 فبراير 2019: يتم التعديل في اختبارات قياس المحوسبة بدون دفع مقابل مالي، كما يتيح المركز الوطني للقياس إمكانية التعديل قبل دخول اختبار قياس بمدة 72 ساعة، ويتم التأكد من التفاصيل الخاصة بتسجيل المستفيد من خلال الدخول إلى الملف الشخصي على موقع قياس الإلكتروني، ثم اختيار الاختبارات المُسجلة والضغط على أيقونة “عرض”، ويمكنكم استعلام نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط لكافة الاختبارات باتباع الرابط المباشر المرفق.

تحديث 10 مارس 2019: بعد انتهاء فترة الاختبار يتم تصحيح الإجابات بواسطة المصحح الآلي ويتم تدقيق ومراجعة الإجابات ومراجعة بيانات المختبرين بمقر المركز الوطني للقياس بالعاصمة الرياض، ويتم إتاحة نتائج اختبارات قياس الورقية بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع من انتهاء الاختبار، وبعد مرور هذه المدة يتم إتاحة نتائج قياس القدرات الورقية عبر موقع قياس qiyas الخدمات الإلكترونية برقم السجل المدني وكلمة المرور.

استعلام نتائج مقياس موهبة 2019

تم الإعلان بشكل رسمي اليوم الاثنين 11 مارس 2019 الموافق لتاريخ 4 رجب 1440 من قبل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة العربية السعودية من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “موهبة تويتر” عن إطلاق نتائج مقياس موهبة 2019 للقدرات العقلية المتعددة، حيث يمكنكم الآن الإطلاع على نتائج موهبة عبر بوابة موهبة تسجيل دخول الإلكترونية بموقع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، كما يتم استعلام نتائج قياس برقم الهوية من خلال موقع مركز قياس الرسمي باتباع الرابط المرفق.

نتائج القدرات الفترة الثانية 1440

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل مركز قياس عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ومن خلال الحساب الرسمي لـ قياس، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس قدرات الورقي الفترة الثانية اليوم الاثنين بتاريخ 11 رجب 1440هـ بمشيئة الله تعالى، ويتم استعلام نتائج قياس قدرات 1440 الورقي الفترة الثانية باتباع رابط قياس تسجيل دخول المباشر المرفق، ويجب العلم بأن عملية التصحيح في اختبارات قياس 1440هـ تمر بعدد من الخطوات حتي يتم الوصول لمرحلة إعلان نتائج قياس 1440هـ التي يتم الإطلاع عليها بواسطة اتباع رابط استعلام نتائج قياس برقم الهوية المباشر، ومن ثم تزويد الجهات التعليمية المستفيدة من النتائج بها، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال الصورة التالية:

تحديث: تم الإعلان من قبل الحساب الرسمي للمركز الوطني للقياس على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر” عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة قياس القدرات العامة الفترة الثانية الورقي باللغة العربية من خلال اتباع رابط قياس المباشر Qiyas Results المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية، ويمكنكم التعرف على مدة صلاحية نتيجة القدرات العامة من خلال التالي:

تمتد صلاحية اختبار القدرات العامة لـ خمس سنوات، حيث يمنح المركز الوطني للقياس المستفيد/المستفيدة من اختبار القدرات العامة صلاحية للنتائج الحاصل عليها في اختبار قياس القدرات تصل إلى 5 سنوات، ويتم الرجوع إلى الجهة التعليمية المستفيدة من نتيجة قياس قدرات للتعرف على المدة الزمنية المعتمدة لديهم، ويتم استعلام نتائج قياس برقم الهوية برقم السجل المدني فقط وكلمة المرور.

موعد إعلان نتائج قياس التحصيل الدراسي

أعلن المركز الوطني رسمياً من خلال موقع التواصل التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد الموافق لتاريخ 23 شعبان 1440هـ، عن موعد إطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية ورقي الفترة الأولى للذكور والإناث عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، وقد جاء موعد إعلان قياس تحصيلي وفقاً للتالي:

يوم الأربعاء بتاريخ 26 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م.

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