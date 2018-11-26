استعلام نتائج قياس القدرات الورقي برقم الهوية عبر موقع Qiyas Result

أتاح المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية إمكانية استعلام نتائج قياس القدرات الورقي الفترة الأولى 1440، حيث أعلن المركز رسمياً من خلال حساب قياس Qiyas الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الآن عن نشر نتائج المستفيدين/المستفيدات ممن قاموا بتأدية اختبارات قياس في موعدها المحدد، ويتم استعلام عن نتائج قياس قدرات الورقي من خلال الدخول على صفحة قياس الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رقم مركز الاتصال الموحد للتواصل مع الدعم الفني، حيث يمكنكم من خلال رقم قياس الموحد الحصول على الإجابات المرغوب الاستفسار عنها، بالإضافة إلى توفير رابط الاستعلام عن درجات قياس قدرات المباشر، وذلك للتعرف على الدرجات الحاصل عليها المستفيد في اختبارات القياس.

تحديث هام: تم الإعلان اليوم الاثنين 18 ربيع الأول 1440 الموافق 26 نوفمبر 2018م عن إتاحة استعلام نتائج قياس القدرات الورقي للجامعيين 1440، حيث يمكنكم الآن دخول موقع قياس لاستعراض نتائج قياس للجامعيين من خلال الرابط الرسمي المباشر المرفق بالمقال، فمن يرغب في استعلام نتائج القدرات العامة أو نتائج قياس للجامعيين يقوم باتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية التابع للمركز الوطني للقياس بالمملكة العربية الوطنية، ونتابع أخر المستجدات حول قياس النتائج برقم الهوية الوطنية لكي نوفرها لمتابعي موقع نجوم مصرية في نهاية المقال.

استعلام نتائج قياس القدرات الورقي 1440

تم الإعلان خلال الأيام القلائل الماضية عن توفر نتائج قدرات العامة الورقية “الفترة الأولى” يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018 الموافق لتاريخ 27 صفر 1440هـ، وسط ترقب كبير من قبل كافة المستفيدين والمستفيدات من الصباح الباكر للإعلان والإشعار بإتاحة ونشر نتائج قياس القدرات العامة كما تم الإعلان سابقاً عن نشرها في هذا التاريخ، وقد صرح المركز الوطني للقياس عن إتاحة نتائج اختبارات القياس الورقية بعد مرور شهراً من تاريخ الانتهاء من فترة الاختبارات المقررة والمحددة من قبل المركز، ويتيح موقع قياس الخدمات الإلكترونية إمكانية التسجيل في اختبارات قياس 1440، بالإضافة إلى استعلام نتائج قياس القدرات الورقي بشكل مباشر.

وقد أعلن المركز الوطني للقياس السعودي الآن عن نشر نتائج القدرات العامة الورقي وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لمن يرغب في الاستعلام عنها، حيث يتم الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد، وفي حال نسيان كلمة المرور، عليكم الضغط على “هل نسيت كلمة المرور” وإدخال رقم السجل المدني، ومن ثم متابعة الخطوات المطلوبة لاسترجاع كلمة المرور من أجل استعلام نتائج قياس القدرات الورقي 1440.

ويتيح المركز دخول اختبارات قياس القدرات العامة لـ 5 مرات من أجل تحسين الدرجات الحاصل عليها المستفيد عند عدم رضاه عن الدرجات التي لديه، كما يتيح الدخول إلى الاختبار والتسجيل به للمرة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الاختبار الأول، وللتعرف على رقم الفاتورة يتم الدخول إلى ملفك الخاص على موقع قياس الإلكتروني، ومن ثم اختيار الاختبارات المسجلة ثم الضغط على أيقونة “عرض”، وبعد الانتهاء من أداء الاختبارات وتدقيقها وتصحيحها وتحليلها من قبل المركز، يأتي دور استعلام نتائج قياس القدرات الورقي (الفترة الأولى) (العامة- الجامعيين) من خلال الرابط المباشر التالي:

نتائج القدرات العامة 1440

يجب العلم بأن موقع المركز الوطني للقياس (قياس الخدمات الإلكترونية) يستقبل طلبات عديدة للاستعلام عن نتائج قياس قدرات الورقي الفترة الأولى حالياً، لذلك وجب التنبيه على أنه من المحتمل ألا يتم تحميل صفحة قياس للنتائج الإلكترونية من أول محاولة، وفي حال توقف التحميل عليك المحاولة مراراً وتكراراً حتي يتم تسجيل دخول قياس من أجل استعلام نتائج قياس القدرات الورقي مباشرةً، مع تمنيات موقعنا موقع نجوم مصرية للجميع بالتوفيق.

تحديث 6 نوفمبر 2018: يأتي ضمن شروط الالتحاق بالجامعات أن يجتاز الطالب/الطلبة اختبار قياس القدرات العامة، ولا يوجد بهذا الاختبار نجاحاً أو رسوباً، ولكن يتم تأدية الاختبار، وبعد انتهاء الفترة المقررة للاختبار، يتم تدقيق وتصحيح الإجابات بصورة آلية من خلال المُصحح الآلي، ثم يتم مراجعتها وتحليلها وتدقيقها بمقر المركز في مدينة الرياض، وبعد إعلان نتائج القدرات العامة برقم السجل، يتم حصول الطالب المُختبر على درجة يكون أقصاها 100 درجة يكون لها وزن عند الجهة المتقدم إليها، وليس هناك سبيل للمقارنة بين درجة قياس ونسبة الثانوية العامة أو أي اختبار أخر، فلكلٍ منهم أهدافه المُحددة، ومن يرغب في تحسين درجات قياس القدرات العامة عند عدم رضاه عن درجته، يمكنه ذلك من خلال دخول الاختبار مرة أخرى، ويتم استعلام نتائج قياس القدرات الورقي باتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 9 نوفمبر 2018: أعلن المركز الوطني للقياس من خلال حسابه الرسمي قياس Qiyas تويتر عن ملخص الخدمة الخاصة بدعم المستفيدين عن طريق مركز الاتصال الموحد لشهر أكتوبر 2018، حيث تم إجراء 208099 مكالمة واردة، وقد بلغ عدد المكالمات التي استقبلها المركز 190637 مكالمة بنسبة استجابة 92%، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية بإمكانكم التعرف على رقم قياس الموحد، كما يمكنكم استعلام نتائج قياس القدرات الورقي الفترة الأولى من خلال الرابط الرسمي المرفق.

تقرير نتائج قياس القدرات التفصيلي

أعلن المركز الوطني للقياس رسمياً من خلال حساب قياس تويتر عن إتاحة موقع قياس الإلكتروني للتقرير التفصيلي الخاص بنتائج قياس القدرات العامة الورقي، حيث يمكنكم من خلال الملف الشخصي في قياس، القيام بالإطلاع على تقرير نتائج القدرات العامة الخاصة بك، كما أعلن المتحدث الرسمي للمركز منذ قليل عن تأجيل اختبارات كفايات المعلمات المقررة اليوم الأحد الموفق لتاريخ 25 نوفمبر 2018 بمدينة الدمام في عدد من المناطق يمكنكم التعرف عليها من خلال الصورة التالية، ويتم دخول موقع قياس باتباع رابط استعلام نتائج قياس القدرات الورقي المباشر المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 26 نوفمبر 2018: أعلن المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 18 ربيع الأول من العام الهجري الجاري عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس للجامعيين الورقي، فمن يرغب في دخول موقع قياس المباشر برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني، عليه اتباع رابط استعلام نتائج قياس القدرات الورقي الرسمي المرفق أعلى المقال عبر موقع نجوم مصرية