استعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1440 برقم الهوية أو السجل المدني

رابط استعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1440 من نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني، من حساب المعلم أو المعلمة أو حساب قائد المدرسة، حيث لم يتم الإعلان عن أي رابط بديل من اجل الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات، كما حدث خلال مرحلة ظهور نتائج النقل الخارجي 1440، وللتعرف على كيفية الحصول على النتائج ثم تقديم طلب مباشرة بعد نقل المعلم أو المعلمة، تابعو التحديثات والبيانات التالية حول تفاصيل وإجراءات النقل الداخلي لجميع الإدارات التعليمية.

وزارة التعليم السعودية وضعت ضمن تفاصيل وإجراءات تعميمها الوزاري بخصوص فتح التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي، مواعيد ظهور نتائج طلبات النقل المقدمة إلكترونياً من المعلمين والمعلمات ومن يشملهم القرار، وتحدد اليوم الثالث عشر من شهر شعبان 1440، ليكون هو الموعد الرسمي لاستخراج أو استعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1440 لجميع الإدارات التعليمية، وحتى الآن لم يتم تأكيد ظهور النتائج لجميع الإدارات.

حقيقية تأجيل استعلام نتائج حركة النقل الداخلي

أشارات بعض المصادر لوجود نية من تأجيل فتح استعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1440 لدى بعض الغدارات التعليمية، وذلك لوجود حاجة للمزيد من الوقت كي تكون المخرجات للنتائج عند المستوى المتقدمين على الحركة، ومن بين الغدارات التعليمية التي أكدت تأجيل استعلام نتائج النقل الداخلي للأسبوع المقبل، غدارة تعليم مكة، وسنوفر لكم بيان بأسماء الغدارات التعليم التي ستؤجل ظهور نتيجة النقل الداخلي 1440 المقبل فيما بعد، ويمكن معرفة خطوات ضبط كلمة السر لسهولة الدخول على موقع نور.

نظام نور نتائج النقل الداخلي 1440

الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي من خلال رابط نظام نور نتائج النقل للمعلم أو المعلمة بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية، وبعد تسجيل الدخول يتم التوجه صوب خدمات شؤون المعلمين ومنها الإطلاع على نتائج النقل الداخلي فور إتاحة الخدمة إلكترونياً.

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