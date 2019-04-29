إستعلام نتائج الإختبارات 1440 على موقع نظام نور برقم الهوية ورقم السجل المدني -رابط شهادات الطلاب برقم الهويه 

استعلام عن نتائج الإختبارات لعام 1439/1440 سيكون متواجد على موقع نور برقم الهويه ورمز التحقق ، حيث انه بعد ان تنتهى إختبارات الفصل الدراسى الثاني بجميع المراحل الدراسية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهويه على مستوى جميع محافظات المملكة، ويبدأ الاستعلام عن النتائج 1440 بالهوية ، وبعدها يبدأ البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عن موقع يعرض نتائج الطلاب بكل شفافية ومصداقية نتابع معكم رابط فحص نتائج نور للاستعلام عن النتائج النهائية برقم السجل المدني فقط (الهوية).

استعلام نتائج الإختبارات 1440

ولأن المملكة العربية السعودية تهتم دائماً سواء بمواطنيها أو المقيمين بها، استحدثت موقع الكترونى متميز، لكى يستخدم تكنولوجيا المعلومات فى العملية التعليمية، بما يواكب التطور التكنولوجى الرهيب فى تكنولوجيا المعلومات العالمية، لكي تطور وتنهض بالتعليم السعودى لكى يساوى أعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال موقع نور الإلكتروني المركزى المستحدث، الذي يغذي جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظات المملكة، بما يخدم العملية التعليمية.

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موقع نظام نور برقم الهوية 1440

صرحت وزارة التعليم السعودي توافر الإعلان الخاص بنتيجة طلاب المرحلة الإبتدائية والمتوسط والثانوية لعام 1440/1439 عن طريق موقع نظام نور المركزى فور إنتهاء الإمتحانات، وجميع الإجراءات الخاصة بالكنترول من تصحيح أوراق الإمتحانات المختلفة، وثم المراجعة التامة والتدقيق، بما يصب فى مصلحة الطالب، ويليه رصد الدرجات واعتماد النتيجة، ثم بثها عبر موقع نور الإلكتروني لتصبح النتائج متاحة أمام الطلاب وأولياء أمورهم حتى يتعرفوا على تقديراتهم العامة في كل المواد التي اختبروا فيها، بكل مصداقية وشفافية وسرية تامة، حيث يقدم نظام نور برقم الهوية خصوصية التامة، بالحفاظ على النتائج حتى لايتعرف أى شخص على النتائج سوا الطالب أو ولى أمره وذلك عن خلال الدخول على موقع نور برقم الهوية أو رقم السجل المدني للاستعلام عن نتائج الطلاب 1439

وطبقا لجدول التقويم الدراسي للعام : 1439-1440 فان بداية الامتحانات سوف تكون يوم الأحد الموافق 1439/04/09 وتنتهى يوم الخميس الموافق 1440/04/20.

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للفصل الدراسي الاول 1439/12/22 2018/09/2 بداية اختبار الفصل الدراسي الاول 1440/04/09 2018/12/16 بداية إجازة نصف العام 1440/04/20 2018/12/27

التقويم الدراسي للعام الجديد 1440: من خلال الروابط التالية تستطيع التعرف على كافة تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 1440

رابط الاستعلام عن النتائج 1440 بالهوية لجميع المراحل المختلفة

الاستعلام عن النتائج 1440 بالهوية ، أوضحت وزارة التعليم السعودى عن رابط برنامج نظام نور للحصول على نتائج الطلاب 1440 لجميع الطلاب فى مختلف المستويات التعليمية ابتدائي ومتوسط وثانوي بعد أن يتم التسجيل في الموقع برقم الهوية أو رقم السجل المدني، للتعرف على الدرجات إمتحان نصف العام 1440، وطباعة إشعارات الدرجات من موقع نور مباشراً .

ماهي خطوات استخراج كشف بأسماء المعيدين للعام القادم؟

#استفسارات_نظام_نور

نرصد اليكم خطوات استخراج كشف بأسماء المعيدين للعام القادم 1440 في المرحلة الابتدائية وذلك بعد الانتهاء من اعتماد النتائج عبر نظام نور واتخاذ القرار عن طريق اللجنة – التقارير – تقارير الطلاب – بيان بنتائج الطلاب تابع معنا بالخطوات التالية

نتابع معكم من خلال موقعنا نجوم مصرية إعلان نتائج الطلاب فى السعودية من خلال نظام نور برقم الهويه للعام الدراسي 1440هـ حيث أنهى الطلاب اختبارات العام وفى انتظار تفعيل رابط استعلام نتائج تور برقم الهوية,

ونسعد بالرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالاستعلام عن نتائج الطلبة والطالبات من خلال موقع نظام نور التعليمي فرجاء فى حاله وجود اى استفسار التواصل معنا من خلال التعليقات فى الاسفل للرد عليها فوراَ بالتوفيق للجميع.

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