استعلام قروض بنك التسليف والادخار السعودي – شروط الحصول على قرض الزواج – كنف -الأسرة

اليوم سنتطرق سوياً من خلال الأسطر التالية عن القروض المتوفرة من خلال بتك التنمية الاجتماعية بالسعودية، فهناك عدد كبير من القروض التي يمكن للمواطن السعودي الحصول عليها من بنك التسليف والإدخار، ويأتي على رئسهم قرض الزواج الذي يمنح للشباب المتزوجين حديثا، لدفعهم على تخطي أعباء وضغوطا كثيرة بسبب تكلفة الزواج، وهناك أيضا قرض كنف الذي يختص للأرامل أو المطلقة، وبالإضافة إلى ذلك هناك قرض الأسرة فمن أهدافه يمنح للأسر الفقيرة ذوي الدخل المنخفض والمعدوم، ويمكن الحصول على هذه القروض طالما أن مقدم الطلب لديه الشروط اللازمة والمطروحة لقبوله بواحد من القروض من بنك التسليف والادخار.

استعلام قروض بنك التسليف والادخار السعودي

تعمل دوماً المملكة العربية السعودية لتوفر على مواطنيها الوقت والجهد وتقديم يد العون إليهم دائما وتزويدهم بكل ما يجعلهم قادرين على تحمل الأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وفي بعض الأحيان توفر لهم برامج الدعم أو توفر لهم قروضا ً ميسرة، والتي جاءت في مجموعة متنوعة ومختلفة تبعا لظروف العديد من المواطنين في المملكة .

التقديم على قروض بنك التسليف

ان يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على قرض حاصل على الجنسية السعودية.

ألا يتقاضى المواطن راتب يصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

ألا يكون قد حصل على قرض آخر ولم يقم بتسديده حتى الآن.

أن يكون مقيد في أحد الوظائف لدى أحد المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

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