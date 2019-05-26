الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد، تعتبر من أهم اهتمامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو أنها توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها، ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، كما تقدم وزارة العمل بعض الخدمات التي قد تهم كل مواطن سعودي وكل مغترب، وذلك لأنها مهتمة بتوفير جميع سبل الراحة لمواطنيها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد.

استعلام عن نقل كفالة موظف وافد

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة نقل كفالة عامل وافد عبر بوابتها الرسمية على شبكة الأنترنت، والجدير ذكره أن المملكة دائماً تقدم خدمات إلكترونية مثل نظام نور التعليمي ونظام فارس، والكثير من الأنظمة لتوفير الوقت والجهد، وقد أتيحت هذه الأنظمة للمواطنين والمقيمين في المملكة حتى يتمكنوا من الاستعلام بكل سهولة وتخليص كافة الإجراءات إلكترونياً.

رابط استعلام عن نقل كفالة موظف وافد

ويمكن الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد من خلال الدخول لرابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كل ما عليك القيام به هو وإدخال رقم الإقامة ورقم الحدود ورقم المنشأة التي يراد نقل كفالة الشخص لها، ويمكن أيضاً الاستعلام عن اسم الكفيل للوافدين برقم الهوية.

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