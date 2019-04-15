نظام أبشر استعلام الجوازات السعودية عبر موقع وزارة الداخلية moi.gov.sa

يعتبر نظام أبشر من الأنظمة الهامة المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تم إطلاقها من أجل تيسير الكثير من الخدمات الحكومية اللازمة سواء للدخول أوالخروج من البلاد، وذلك فيما يتعلق بإجراءات الجوازات والتأشيرات وكافة التعاملات الخاصة بالمواطنين أو المقيمين على أراضي المملكة، علاوة على تسهيل خدمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين، فهذا يوفر على الوزارة خدمة معرفتهم موعد انتهاء صلاحية إقاماتهم وكيفية تجديدها، كما بوابة أبشر الجوازات السعودية سهولة حصول المواطن على جواز السفر أو تجديده.

الاستعلام برقم الهوية أو رقم الجواز متاح لأغلب خدمات التحقق الالكتروني على الموقع، حيث يستطيع الوافد استعلام عن انتهاء الإقامة الكترونيا، أو الاستفادة من خدمة الاستعلام برقم الاقامة عن هوية مقيم ومدى سريان تاريخ صلاحية إقامته.

نظام أبشر الاعمال

يستطيع المواطن أو المقيم تسجيل مستخدم جديد عبر البوابة الإلكترونية لنظام أبشر وزارة الداخلية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر الجوازات تسجيل الدخول moi.gov.sa.

moi.gov.sa. اختيار التسجيل لمستخدم جديد.

عند الضغط على مستخدم جديد يتطلب كتابة بعض البيانات، مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

يتم ارسال رقم خاص عبر الجوال الذي تم تسجيله يحتوي على كود خاص لتأكيد هوية المسجل.

تكملة ملء باقي البيانات المطلوبة، والحصول على رقم سري للاحتفاظ به.

ثم كتابة اسم المستخدم للدخول مرة أخرى لبوابة نظام أبشر 1440.

الضغط على كلمة موافق حتى يتم تسجيل البيانات في النظام إلكترونيا.

وأخيرا يتم عمل طباعة نسخة من البيانات والتوقيع عليها بالاسم الثلاثي، يذكر أن نظام أبشر الجوازات قد وفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، لتخليص معاملاتهم الحكومية بدلا من إضاعة الوقت في الإجراءات الروتينية على سبيل المثال استعلام برقم الإقامة عن إقامة عامل.

تحديث بيانات الوافدين المتواجدين بالمملكة أكثر ما تناشد به وزارة الداخلية السعودية، حتى يتابع المقيم أياً كانت جنسيته أهم تغييرات تطرأ على قوانين إقامة الأجانب فيها.

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