الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد خدمات الفواتير الإلكترونية رابط الشركة السعودية للكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، تحرص المملكة السعودية على تقديم خدمات إلكترونية تساعد على راحة المواطن، فقد قامت شركة الكهرباء السعودية، بتفعيل خدماتها الجديدة وإصدار فواتير الكهرباء إلكترونياً، حيث تعمل هذه الخدمة للمرة الأولي، والجدير ذكره أنه تبلغ تكلفه طباعة الفواتير الورقية علي الشركة السعودية للكهرباء حوالي 10,000,000 ريال سعودي شهريا، لنتعرف أكثر عبر موقعنا نجوم مصرية على رابط وطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

وقد بلغ عدد المستخدمين المسجلين علي الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية، والمستفيدين من خدمات الفاتورة حوالي 1,200,000 مشترك بنهاية 2018، يذكر أن عدد المرات الذين قاموا المواطنون بتحميل تطبيق الكهرباء علي الهواتف المحمولة الخاصة بهم 3,000,000 مرة، كما يبلغ عدد المشتركين في خدمة الرسائل القصيرة 5,500,000 مشتركا بحلول نهاية العام، وكان عدد المشتركين علي موقع الشركة علي الإنترنت 1,700,000.

رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

يمكنك الآن الاستفسار عن قيمة فاتورة الكهرباء بكل سهوله باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع إلكتروني للشركة السعودية للكهرباء

انقر علي أيقونه خدمة المشتركين.

ثم حدد خدمات الفاتورة.

ادخل رقم حسابك في شركة الكهرباء.

ادخل رقم الأمان المرفق بالمستطيل

انقر علي زر “عرض ” الذي يظهر لك قيمة فاتورتك.

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