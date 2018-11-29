استعلام عن فاتورة الكهرباء 2018 برقم الحساب وطباعة الفاتورة عبر موقع شركة الكهرباء السعودية

استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية الجديدة 2018، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية، ووفقاً للأمر الملكي فسوف يتم إيداع رواتب الموظفين بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وأيضاً توحيد المواعيد الخاصة بإصدار فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وبناءً علي ذلك وتنفيذاً للأمر الملكي الكريم، فقد تم توحيد مواعيد إصدار فواتير الكهرباء لتصبح في يوم (الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي)، ومن خلال نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر موقع شركة الكهرباء السعودية الإلكتروني se.com.sa وآلية تقديم شكوي علي الخدمة، وكيفية طباعة فاتورة الكهرباء، إلي جانب متابعة مستمرة للمواعيد والتصريحات الرسمية الصادرة عن الشركة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء، وفي نهاية المقال نوفر أخر أخبار شركة الكهرباء اليوم.

استعلام عن فاتورة الكهرباء 2018

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تقديمها خدمة الحصول علي الفاتورة الإلكترونية عبر موقع شركة الكهرباء الرسمي، وذلك بدلاً عن استصدار فواتير ورقية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشركة في تطبيق ذلك تنفيذاً لمرسوم الملك، وقد أطلقت الشركة الرابط الرسمي الخاص بإجراء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للتعرف علي قيمة الاستهلاك الشهري، ويجب العلم بأن برنامج حساب المواطن تم إنشاؤه بغرض التعويض عن الزيادة في فاتورة الكهرباء وغيرها، ويمكنكم دخول بوابة حساب المواطن الإلكتروني للاستعلام، واستخدام حاسبة حساب المواطن أو التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن المجاني.

وإلي جانب رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكتروني، فقد أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة تطبيق الكهرباء ALKAHRABA كوسيلة سريعة وسهلة الاستخدام للحصول علي فاتورة الكهرباء الإلكترونية، وقد نجح التطبيق في تيسير حصول المشتركين علي الفاتورة، حيث يحتوي علي معظم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع شركة الكهرباء السعودي الإلكتروني، وقد أكدت الشركة علي استخدام ما يزيد عن 12 مليون مشترك لتطبيق الكهرباء خلال مدة زمنية تقل عن 30 يوماً.

ويوفر تطبيق الكهرباء الذي تم تحميله من قبل حوالي 3.5 مليون مشترك، عدداً من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالكهرباء، إلي جانب إتاحته لخدمة استعراض فاتورة الكهرباء، والبيانات المتعلقة بالسداد، ونافذة خاصة لاستعراض شرائح الاستهلاك، وإرسال نسخة من فاتورة الكهرباء الخاصة بك للبريد الإلكتروني، وبعد اعتماد تاريخ 28 من كل شهر ميلادي كـ موعد لإصدار فاتورة الكهرباء، فقد أرسلت الشركة في يناير الماضي ما يزيد علي 9 مليون فاتورة إلكترونية، ومن خلال رابط دخول موقع شركة الكهرباء التالي، يمكنكم استعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2018.

شركة الكهرباء السعودية

طبقاً للموعد المقرر من جانب شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، فمن المقرر إصدار فواتي الكهرباء للشهر الجاري اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018، بعد توحيد موعد إصدار فواتير الكهرباء الإلكترونية، ومن خلال الرابط الرسمي السابق، بإمكانكم استعلام عن فاتورة الكهرباء فواتير فبراير فور إصدارها من قبل الشركة السعودية للكهرباء والإعلان عنها رسمياً من خلال قنوات الشركة الرسمية، ومن خلال نجوم مصرية نوافيكم بأخر المستجدات حول فواتير شركة الكهرباء السعودية، ومن خلال الفيديو التالي بإمكانكم التعرف علي آلية تقديم شكوي علي خدمة الكهرباء.، ومقدار تعريفة الكهرباء الجديدة فيما يليه.

الاستهلاك الإجمالي (ك و س/شهر) قيمة الفاتورة قبل التعريفة قيمة الفاتورة بعد التعريفة 1000 50 180 2000 100 360 3000 200 540 4000 300 720 5000 500 900 6000 700 1080 7000 1000 1380 8000 1300 1680 9000 1600 1980 10000 1900 2280

من خلال الفيديو السابق وما يليه من جدول توضيحي لقيمة الاستهلاك وما يقابلها من قيمة الفاتورة قبل التعريفة الجديدة وبعد تطبيقها، يمكنكم التعرف علي تعريفة الكهرباء الجديدة، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال، يمكنكم استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب لشهر فبراير الجاري، ويجب العلم بأن برنامج حساب المواطن قد تم إنشاؤه لتعويض ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وكذلك الضريبة المضافة، والآثار الغير مباشرة للإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030 بالمملكة.

آلية تقديم شكوي علي فاتورة الكهرباء

في حال عدم رضاء المشترك عن الخدمة المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء، أو في حال وجود اعتراض أو ملاحظةٍ ما علي خدامات الكهرباء، فيمكنك تقديم شكوي عبر عدد من الوسائل المتاحة لدي موقع الشركة، وتتمثل وسائل الاتصال عبر قنوات الشركة الرسمية في الوسائل التالية: (تطبيق الكهرباء ALKAHRABA ، الاتصال علي مركز خدمة المشترك رقم 920001100، موقع شركة الكهرباء الإلكتروني، حسابات الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيس بوك)، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق بالموضوع بإمكانك دخول موقع الشركة الإلكتروني لإجراء استعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة 2018.

تحديث: طبقاً للموعد المحدد من قبل الشركة السعودية للكهرباء، فسيتم إصدار فواتير الكهرباء الخاصة بشهر مارس 2018 اليوم الموافق لتاريخ 28، ويتم الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب ورمز التحقق، ولكن كيف أحسب فاتورة الكهرباء، وهنا يمكنك القيام بدايةً اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم اختيار حاسبة الاستهلاك التقديرية، ثم اختيار نوع التعرفة، وسعة القاطع، ثم كمية الاستهلاك التقديرية، ثم إدخال عدد الأيام، وأخيراً الضغط علي زر “احسب”، ليتم عرض قيمة الاستهلاك عن المدة المحددة، وعن طريق رابط موقع السعودية للكهرباء بإمكانكم استعلام عن فاتورة الكهرباء فور إصدارها.

تحديث: وجهت الشركة السعودية للكهرباء دعوتها للمشتركين بضرورة الإسراع في تحديث البيانات عبر موقع الشركة الإلكتروني، وقد أكدت علي أن إجراء عملية التحديث يؤدي إلي ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية، إلي جانب استقبال التفاصيل المتعلقة بفاتورة الكهرباء الإلكترونية إلي قنوات التواصل الخاصة بالمشترك كـ (البريد الإلكتروني، الجوال، تطبيق الكهرباء) وغيرها من القنوات الأخري طبقاً للبيانات التي تم تحديثها،ومن خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال بإمكانكم دخول موقع الشركة للتحديث، بالإضافة إلي استعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر الجاري.

فاتورة كهرباء شهر يوليو 2018

تتيح الشركة السعودية للكهرباء إمكانية الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية، حيث تعد هذه الخدمة المُقدمة من قبل الشركة خدمة إضافية من أجل توفير الحصول علي فاتورة الاستهلاك للكهرباء بشكل شهري من خلال البريد الإلكتروني، حيث يصبح بإمكان المُشترك من خلال هذه الخدمة استلام إشعارات بشكل دوري تتعلق بموعد إصدار الفاتورة، والتعرف علي موعد فصل الخدمة حال عدم سداد فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلي إشعار باستلام سداد الفاتورة، ويمكنكم استعراض فاتورة الكهرباء أو استعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

ويتم الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية من خلال تعبئة البيانات الموجودة: (رقم الحساب، البريد الإلكتروني، اختيار اللغة)، وبعد الانتهاء من تعبئة البيانات يتم الضغط علي أيقونة “تسجيل”، كما تتيح الشركة إمكانية التسجيل والإلغاء في الخدمة عن طريق الأرقام المختصرة لخدمة الرسائل القصيرة للهاتف الجوال، حيث يتم إرسال رسالة إلي رقم شركة الكهرباء الموحد (500120)، ولدخول موقع الشركة الرسمي من أجل طباعة فاتورة الكهرباء أو استعراض فاتورة الكهرباء إلكترونياً، يمكنكم ذلك من خلال رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء الرسمي المرفق، كما يمكنكم التعرف علي طريقة الاشتراك في الخدمة من خلال الصورة التالية:

تحديث هام: تم الكشف من جانب الشركة السعودية للكهرباء عن موعد إصدار فاتورة كهرباء شهر يوليو الجاري، حيث سيتم البدء في إصدار فواتير يوليو اعتباراً من تاريخ 9 أغسطس 2018 وتستمر لمدة سبعة أيام علي صورة دفعات، وقد جاء ذلك القرار القاضي بإصدار الفواتير في الفترة ما بين 7 إلي 15 أغسطس تنفيذاً لقرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التي تعمل علي تطوير وتحديث لآلية إصدار الفواتير وتحديث البيانات الإضافية من أجل توفيرها للمشتركين، وعن طريق رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء يمكنكم استعراض الفاتورة، وكذلك طباعة فاتورة الكهرباء.

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كيفية طباعة فاتورة الكهرباء

تتم طباعة فاتورة الكهرباء الخاصة بعرض قيمة الاستهلاك عن طريق الدخول إلي موقع شركة الكهرباء السعودية الإلكتروني، ثم بعد ذلك تسجيل الدخول إلي الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم الذي يتمثل في البريد الإلكتروني أو رقم الهوية الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلي إدخال كلمة المرور، ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول، ليتم نقلك إلي الصفحة الخاصة بك للاستفادة من خدمات الشركة الإلكترونية من خلال الضغط علي الخدمة المطلوبة، قم بالضغط علي “استعراض الفاتورة”.

وهنا يجب عليه الضغط علي الفاتورة التي يرغب في طباعتها، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيتم استعراض فاتورة الكهرباء، قم بالضغط علي “عرض الفاتورة” علي يسار الصفحة، سيتم تحميل الفاتورة بصيغة pdf علي الجهاز الخاص بكم ومن ثم يمكنكم طباعتها، ومن خلال رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء المرفق يمكنكم دخول الموقع، ويرجى العلم بأنه لن تتضمن الفواتير إلا علي تكلفة شهر يوليو فقط، ولن يؤثر ذلك علي كمية الاستهلاك الخاصة بكل مشترك، بالإضافة إلي عدم ترتب أي تكلفة إضافية، وأعلنت الشركة رسمياً عن عدم صحة ما يتم تداوله فيما يتعلق بوجود رسوم خاصة بالاعتراض علي قيمة فاتورة الكهرباء.

تحديث 13 أغسطس 2018: أعلنت الشركة اليوم الاثنين بأن الاشتراك في برنامج تيسير بصورة تلقائية لا يترتب عليه خلق أي التزامات، ويمكنك متابعة السداد بصورة منتظمة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للشركة، وقد تم إنشاء البرنامج وتصميمه من أجل خدمة المشتركين الذين يواجهون صعوبات في سداد الفاتورة خاصةً في فصل الصيف وفي الإجازات، ويجب العلم بأن فواتير يوليو يتم نزولها وإصدارها علي دفعات، وذلك للإجابة عن تساءل متي تصدر فاتورة الكهرباء، وللاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية، قم باتباع لينك استعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

قرار هيئة تنظيم الكهرباء

ألزمت هيئة تنظيم الكهرباء الشركة السعودية للكهرباء بأن بتقديم خيارات ميسرة للمستهلكين أصحاب القطاع السكني بالمملكة العربية السعودية، والعمل علي إصدار الفواتير بمنهجية وبصورة منتظمة للتيسير عليهم عند سداد قيمة الاستهلاك الموجود بالفاتورة الإلكترونية علي مدار فترة الصيف، بالإضافة إلي إتاحة تقسيط مستحقاتها المتراكمة علي المشتركين لديها قبل شهر يوليو، ويتم السداد علي 6 أقساط شهرية متساوية، وذلك اعتباراً من شهر أكتوبر القادم حتي شهر مارس 2019، وقد أعلنت الشركة التزامها بهذا القرار الصادر عن الهيئة، حيث أعلنت عن إطلاق برنامج “تيسير” لكافة المشتركين بالقطاع السكني ممن تتراوح قيمة استهلاكهم الشهري ما بين 300 إلي 3000 ريال سعودي.

وقد تم الإيضاح من جانب شركة الكهرباء السعودية فيما يتعلق بأصحاب الفواتير التي تتراوح قيمتها ما بين 300 إلي 3000 ريال، بأنه سوف يتم تسجيلهم بصورة تلقائية في برنامج تيسير، ويتيح هذا البرنامج فرصة تسديد متوسط الاستهلاك الشهري (اعتباراً من يوليو إلي ديسمبر 2018)، وقد أصدرت الشركة الدفعة الأولي من فواتير الكهرباء مساء الخميس الماضي، وسط تساؤلات الكثير من المشتركين عن متي تصدر فاتورة الكهرباء؟ وهنا يجب العلم بأنه يتم إصدار فواتير الكهرباء بشكل منتظم مقسماً إلي دفعات اعتباراً من تاريخ 9 أغسطس، ومستمراً حتي تاريخ 15 أغسطس 2018 الجاري، لذلك يُمكنكم استعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة من خلال الرابط الرسمي المرفق.

تحديث: كشفت شركة الكهرباء السعودية عن تلقيها لعدد من الاستفسارات فيما يتعلق برغبة بعض مشتركي خدمة الكهرباء في إعادة إدراجهم مرة أخرى في برنامج “تيسير”، حيث تتيح الشركة إمكانية إعادة الاشتراك في البرنامج من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية الإلكتروني، أو من خلال رقم الشركة الموحد 920001100، ومن خلال رابط دخول موقع الشركة الرسمي بالمقال، يُمكنكم استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2018 فور إصدارها.

هيئة تنظيم الكهرباء السعودية

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء قراراً مُلزماً للشركة السعودية للكهرباء وهو ضرورة مُعالجة الشكاوى المتعلقة بفواتير الكهرباء خلال مدة العشرة أيام عمل بدلاً عن 15 يوماً، وقد أكدت الهيئة علي أنه في حال تم تقديم اعتراض أو شكوى لدي شركة الكهرباء السعودية ولم تُقنعك نتيجة الاعتراض، أو عدم اقتناعك بجودة الخدمة المُقدمة، فعليك القيام بتقديم الاعتراض إلي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبر رقم (8001259000) أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa)، ويمكنكم دخول موقع الشركة من أجل استعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة، عليكم اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث 31 أكتوبر 2018: كشفت هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن الحالات التي يتم فصل الخدمة الكهربائية عند توفرها، حيث يُمنع فصل خدمة التيار الكهربائي عن المشتركين إلا في حالتين فقط وهما (في حال بلغت قيمة فاتورة الكهرباء 1000 ريال سعودي ولم يتم سداد الفاتورة، وعند عدم سداد الفاتورة لمدة ثلاثة أشهر متتالية)، وعند توفر أياً من الحالتين السابقتين، فيجوز فصل الخدمة عن المشترك، ويتم استعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

خدمة حسابي شركة الكهرباء

تم إطلاق خدمة حسابي من قبل الشركة السعودية للكهرباء، فهي خدمة جديدة تم إطلاقها من أجل تسجيل فاتورة الكهرباء مباشرةً باسم المستفيد سواء كان مستأجراً أو مالكاً، وتتيح شركة الكهرباء السعودية إمكانية نقل الحساب الخاص به كمشترك في أي مكان أو أي منطقة بالمملكة العربية السعودية، ويتم التحويل من التعامل مع العداد للتعامل مع المستفيد وفقاً للخطوات الآتية (التسجيل، جمع البيانات، التحقيق والتصحيح، التحويل)، وقد تم البدء في إصدار فاتورة الكهرباء الجديدة اعتباراً من تاريخ 10 نوفمبر 2018 ويستمر على مدار عدة أيام متتالية، ومن خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، يمكنكم استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

تحديث 29 نوفمبر 2018: تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الشركة السعودية للكهرباء في تصريح سابق لها، عن إصدارها لفواتير الكهرباء في تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، وتستمر عملية الإصدار على مدار عدة أيام متتالية لبقية المشتركين حتى الانتهاء من كافة الفواتير الإلكترونية لكافة مشتركيها عبر موقع الشركة الرسمي، ومن يرغب في الاشتراك في برنامج تيسير يمكنه ذلك من خلال موقع شركة الكهرباء الإلكتروني، ودعت الشركة المشتركين لديها للاشتراك في خدمة الرسائل النصية عن طريق إرسال رسالة إلى رقم (500120) من أجل استلام إشعاراً فور صدور الفاتورة الخاصة بهم، ويمكنكم استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم من خلال الرابط المرفق عبر موقع نجوم مصرية.