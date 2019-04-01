استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب للمواطنين والمقيمين| وزارة الخارجية السعودية

توفر وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب ورقم السجل فقط عبر صفحة منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، وتُتيح الوزارة هذه الخدمة لكافة المواطنين والمقيمين المنطبقة عليهم الشروط والمتطلبات، حيث تأتي خدمة طلب الزيارة العائلية ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها وزارة الخارجية السعودية لمواطنيها ومقيميها على حدٍ سواء، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمة من حيث الوقت اللازم لتنفيذ خدمة الزيارة العائلية، وشروط طلب زيارة عائلية، ورابط الاستعلام عن طلب زيارة الرسمي عبر موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

تتيح وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بـ (المواطنين، المقيمين، الزوار، الأعمال، الجهات الحكومية)، فمنها ما يتعلق بالمراسم ومنها ما يتعلق بـ وثائق السفر والتأشيرات الإلكترونية والتصاديق إلى جانب خدمات أخرى، ويتم الضغط على أيقونة “جميع الخدمات” حتى تتمكن من الإطلاع على كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة بكافة التصنيفات، كما يمكنك اختيار تصنيف مُحدد لعرض الخدمات التي يتضمنها، أو يمكنك كتابة كلمة البحث للعثور على الخدمة المرغوب بها فقط.

ويتم توفير رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي، ويجب على المقيم أو المواطن عند تقديم طلب زيارة عائلية بأن يتأكد من توفر بيانات جوازات السفر الخاصة بالأفراد المطلوبين للزيارة قبل البدء في عملية تقديم طلب زيارة عائلية، ويتم طلب الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى فقط وهم (الوالدين، الزوجة، الأبناء)، حيث يقوم المواطن/المقيم بتدوين كافة البيانات بصورة صحيحة من واقع الهوية الوطنية، بالإضافة إلى إدخال بيانات المطلوبين للزيارة من واقع جواز السفر.

وبعد الانتهاء من تقديم طلب الزيارة، يتم الحصول على رقم الطلب الذي يتم الاستعلام عن حالة الطلب به، ومن خلال رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية الرسمي التالي (visa.mofa.gov.sa)، يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار “طلب مقدم إلى وزارة الخارجية” من القائمة المنسدلة، ثم كتابة رقم الطلب، ثم إدخال رقم السجل الخاص بك، وأخيراً كتابة رمز الصورة الموضح أمامك، ثم الضغط على أيقونة “استعلم”.