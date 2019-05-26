استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب وكيفية التقديم عبر وزارة الخارجية السعودي

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1440، دائماً تقدم المملكة العربية السعودية للمقيمين خدمات إلكترونية عديدة لتوفر عليهم الوقت ولتسهل عليهم تخليص إجراءاتهم بسهولة، ومن ضمن الخدمات خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، ولكن يوجد شروط يجب أن يستوفيها المقيم الذي سيقدم طلبا لزيارة عائلية، وكذلك بعض المتطلبات مثل صلاحية الإقامة للمقيم، لنتعرف من خلال موقعنا عن التفاصيل الكاملة عن طلب زيارة عائلية.

شروط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

ومن الشروط الواجب توافرها لطلب زيارة عائلية هي:-

لا ينبغي أن تكون تأشيرة الإقامة اقل من 90 يوم عند التقدم بطلب للحصول علي تأشيرة زيارة عائلية.

دفع جميع الرسوم لتقديم طلب للحصول علي تأشيرة زيارة عائليه.

لا يجوز للمقيم أن يتقدم بطلب للحصول علي تأشيرة زيارة عائليه لأكثر من زوجة واحدة أو لابنه عندما يبلغ الثامنة عشره من العمر.

يجب علي المقيم ملء استمارة الطلب عبر منصة التأشيرة التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

ختم استمارة الطلب أما من مكان عمل المقيم أو من الغرفة التجارية.

التأكد من أن جميع المعلومات الخاصة بطلب تأشيرة الزيارة العائلية مكتوبة بشكل صحيح وانه يتم الموافقة علي جميع الشروط والأحكام.

يجب أن يكون لدي المقيم إقامة عمل وليس مرافق.

يجب ألا يقل عمر جواز السفر عن سته أشهر، ويجب تقديم نسخه منه.

تقديم صورة شخصية 4 × 6

تقديم إثبات القرابة مع الشخص الذي سيقدم طلبا، مثل عقد الزواج أو شهادات الميلاد الخاصة بالأبناء.

رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وتقديم طلب للزيارة

ويمكن الاستعلام وتقديم طلب زيارة عائلية من خلال الدخول لرابط البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية ، وإدخال رقم الطلب ورقم جواز السفر، وإتباع الخطوات المطلوبة.

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