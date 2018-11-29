استعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر خدمات أبشر الجوازات بموقع وزارة الداخلية ومكتب العم

تعد خدمة استعلام عن صلاحية إقامة وافد من الخدمات الهامة للمواطن والمقيم والتي يمكن التعرف عليها من خلال خدمات الاستعلامات الإلكترونية عبر بوابة أبشر بموقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مكتب العمل والجوازات السعودية، وذلك استجابة لتعديلات القوانين التي تتخذها الحكومة السعودية في سبيل تحقيق التوطين بالعديد من المجالات، والوصول إلى هدف وطن بلا مخالف لأنظمة الإقامة أو العمل أو امن الحدود.

الجهات المعنية السعودية دأبت خلال الأشهر القليلة الماضية على الاستفادة من التطور في تكنولوجيا قطاعات نقل البيانات الإلكترونية، وسعت لربط الخدمات التي تهم المواطن والمقيم بمنظومة إلكترونية توفر له الجهد والوقت بغية إتمام للخدمة التي يرغبها في أقل وقت، وبأقل مجهود، ومن هنا أطلقت عدة أجهزة معنية خدمات الاستعلامات الإلكتروني يأتي على رأسها بوابة أبشر، وخدمات الجوازات، وخدمات مكتب العمل، وسنتعرف هنا على أسعل طرق استعلام عن إقامة وافد برقم الإقامة أو رقم جواز السفر.

طريقة استعلام عن إقامة وافد

نستعرض الآن طريقة الاستعلام عن الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية، حيث يمكن الدخول إلى بوابة الاستعلامات الإلكترونية ومنها الدخول على خدمات الجوازات واختيار خدمة استعلام عن إقامة وافد أو الاستعلام عن الإقامة، وحال الدخول إلى صفحة الاستعلامات يتم مليء الحقول المطلوبة، والتعرف على حالة إقامة العامل الوافد بكل سهولة.

رابط بوابة أبشر الجوازات الاستعلام عن الإقامة

رابط بوابة أبشر الجوازات من خلال الاستعلامات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية، يتيح رابط خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للعامل الوافد أو غيرة من الوافدين، برقم الإقامة، وقريباً سنوفر شرح حول طريقة الاستعلام من خلال خدمات مكتب العمل.

تحديث: خدمة استعلام عن صلاحية اقامة عامل أو موظف وافد من خلال خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية عبر بوابة أبشر للاستعلامات الإلكترونية، وفق العرض الموضح بالصور وذلك للتعرف على سلامة إقامة العامل الوفد وعدم وقوعه تحت مخالفة نظام القامة والعمل حال انتهاء صلاحية الإقامة.