استعلام عن درجات قياس من موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي

رابط استعلام عن درجات قياس لاختبار القدرات العامة الفترة الثانية من موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، حيث اعلن موقع قياس عن إعلان نتائج القدرات الفترة الثانية للطلاب والطالبات للعام الحالي 1439، وسنتعرف على كيفية استخراج نتائج قياس ورقي أو محوسب وفق الطرق الرسمية المحددة من قبل مركز قياس، حيث يعلن قياس نتائج التحصيلي 1440 الفترة الثانية يوم الأربعاء 24 رمضان 1440 ويمكن متابعة الدخول على رابط المركز الوطني للقياس لاستعلام النتائج.

طرق استعلام عن درجات قياس وكيفية حساب النجاح في الاختبارات، أوضحاها موقع قياس، بجانب الرد على درجات النجاح في مختلف الاختبارات مثل القدرات العامة أو قدرات الجامعيين وأو اختبار كفايات المعلمين والمعلومات واختبار التحصيلي والنيابة العامة وغيرها من الاختبارات المهنية أو التعليمية، وسنتعرف على كيفية الدخول إلى رابط استعلام عن درجات قياس 1439 .

كيفية استعلام عن درجات قياس

تتعد طرق استعلام عن درجات قياس والتعرف على التقديرات التي تخصل عليها من تقدم للاختبار، وذلك عبر الدخول إلى الملف الشخصي، أو من خلال الرسائل النصية لمن سجل في هذه الخاصية، أو مباشرة عبر رابط الاستعلام عن نتائج قياس من الموقع الإلكتروني المرفق أدناة.

الاستعلام عن نتائج قياس

الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ظهرو نتائج اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الثانية اليوم الثلاثاء الموافق 16رجب 1439 ومن خلال رقم السجل المدني ورقم المشترك يتم استعلام عن درجات قياس.

رابط نتائج قياس بالسجل المدني

أيضا يمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس المتنوعة من خلال الرابط المرفق بعالية حال ظهورها .

طريقة حساب درجات قياس كفايات المعلمين والمعلمات

ظهرت نتائج اختبار قياس كفيات المعلمين والمعلمات وللتعرف على طريقة حساب درجات قياس في اختبار الكفايات يتم جمع درجة التخصص ودرجة الاختبار العام وقسمتهم على 2، وللعلم فان درجة النجاح في كفايات المعلمين هي 50 درجة فأكثر.

نتائج التحصيلي 1440

أعلن موقع قياس عن ظهور نتائج اختبار التحصيلي 1440 اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 من خلال بوابة قياس النتائج، ويستطيع طلاب الثانوية العامة بالقسمين العلمي والنظري الاستعلام الآن من الخدمات الإلكترونية للنتائج بالموقع.

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