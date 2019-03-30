استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية أو اسم المستخدم وطريقة التسجيل في البوابة الإلكترونية للدعم

كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية او عبر اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المستفيد على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وهما البيانات التي يتم الحصول عليهم عق التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم المخصص لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية، والتي تقدم وفق نتائج الأهلية والاستحقاق للدفعات الشهرية لمبالغ الدعم، التي تراعي عدة معايير على رأسها الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

الاستعلام عن نتائج الأهلية لبرنامج حساب المواطن خلال الأيام الحالية، وقبل موعد صرف أو نزول المستحقات المالية في حسابات المستفيدين، وتكفل عملية استعلام عن حساب المواطن التعرف على أمرين هامين، الاول يتعلق بنتائج الأهلية والتي عادةً ما تصدر نهاية كل شهر ميلادي، او مطلع الشهر الذي يليه، والأمر الثاني التعرف على قيمة البدل المستحق لرب الأسرة أو الفرد المستحق، ومقارنة البدل الذي تم إيداعه، بالقيمة المستحقة عن طريق الحاسبة التقديرية لحساب المواطن.

طريقة استعلام عن حساب المواطن

إعلان الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الاهلية، يكون بمثابة الدعوة للمستفيدين والمستفيدات من الدعم، لإتمام عملية استعلام عن حساب المواطن عبر الدخول على موقع البرنامج الرسمي، ومنها الدخول برقم الهوية، او اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الإطلاع على اهلية الاستحقاق، وفي حالة عدم الشمول يكون هناك إجراءات اعتراضية لها مواعيد زمنية محددة عقب إيداع دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية بالموعد الشهري المحدد.

موقع حساب المواطن

تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي ومنه اتمام عملية الاستعلام عن نتائج الأهلية وتقديم الاعتراضات واستخدام الخدمات الإلكترونية ومنها الحاسبة التقديرية للبرنامج.