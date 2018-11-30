استعلام عن تجديد إقامة عامل وافد وصلاحية الإقامة من خدمات وزارة العمل

وزارة الداخلية استعلام عن تجديد إقامة عامل وافد هي واحدة من الخدمات المقدمة من بوابو أبشر الجوازات، والتي عنونت تحت مسمى الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للموظف الوافد أو التابعين له، وهي خدمة لا تطلب فتح حساب على بوابة أبشر الإلكترونية حيث تنفذ للمواطن أو المقيم بدون الحاجة لعملية التسجيل وفتح حساب أبشر، وعبر استعلام عن صلاحية سريان اقامة العامل الوافد، يتم التعرف على تاريخ انتهاء الإقامة وموعد التجديد السنوي لها.

نشرح بالصور كيفية استخدم خدمة استعلام عن صلاحية إقامة وافد، ببيانات رقم إقامة العامل، والتي منها سيتم تحديد تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة للعامل، وبالتالي التوصل الإجابة عن كيفية استعلام عن تجديد إقامة العامل قبل انتهاء صلاحية بطاقته ووقف العديد من الخدمات جراء عدم سريان الصلاحية التي تجدد كل عام، وهذا بخلاف صلاحية بطاقة مقيم التي تجدد كل 5 سنوات، ويكون مدون عليها تاريخ انتهاء بطاقة هوية مقيم.

خطوات استعلام عن تجديد إقامة عامل وافد

الخدمة لا تتطلب من المواطن أو المقيم تسجيل الخول وفتح حساب أبشر، ومن خدمات وزارة الداخلية للاستعلامات الإلكترونية عبر بوابتها الخارجية، يتم الدخول إلى خدمة أبشر الجوازات من الاستعلامات الإلكترونية، واختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وبعدها سيتم فتح رابط تنفيذ الخدمة. الخطوة التالية هي إدخال البيانات المطلوبة وهي رقم القامة والرمز المرئي ثم الضغط على عرض الخطوة الثالثة سيتوضح للمستعلم سواء كان مواطن أو مقيم تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة وبالتالي يتم التمكن من استعلام عن تجديد إقامة عامل وافد بكل سهولة.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة

رابط بوابة أبشر الجوازات على موقع وزارة الداخلية السعودية يوفر ربط الاستعلام عن صلاحية إقامة عامل ووفق الشرح الموضح بعالية سيتمكن طالب الخدمة من معرفة تاريخ انتهاء الإقامة ويعمل على تجديدها في وقت مبكر، ومن خلال خدمات المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 100 عامل يتم تجديد الإقامة من حساب المؤسسة على بوابة أبشر، والمؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن 100 عامل يتم التجديد من خلال بوابة مقيم.