استعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة أو التأشيرة عبر موقع المديرية العامة للجوازات

تقدم الحكومة السعودية خدمة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي للوافدين والمقيمين وغيرها من مختلف الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، وايضاً الخدمات الخاصة بإصدار التأشيرات، ونوع وصلاحية التأشيرة، كل هذا دون الحاجة للذهاب إلى مصلحة الجوازات، حيث يُمكن الإستعلام عن هذه الخدمة إلكترونياً عبر الإنترنت مما يوفر الجهد والوقت على مدار اليوم دون التقيد بوقت محدد كما يحدث في المصالح الحكومية، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي عبر الانترنت.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي

تُمكن هذه الخدمة جميع المقيمين بالمملكة، والكفلاء أيضاً من استعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة، ومعرفة نوع وكذلك صلاحية التأشيرة ايضاَ، بالإضافة إلى معرفة كافة التفاصيل الخاصة بصاحب التأشيرة، وحتى يمكنكم الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم يجب إتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، ثم الدخول على المديرية العامة للجوازات عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ذلك عليك الدخول إلى خدمة صلاحية التأشيرة، وسوف تجد خانتين، الخانة الأولى مكتوب عليها (الرجاء إختيار القيمة الأولى)،أما الخانة الثانية مكتوب بها (الرجاء إختيار القيمة الثانية).

أدخل في خانة القيمة الأولى، رقم الإقامة أو رقم التأشيرة، واكتب رقم الإقامة مرة أخرى في المستطيل المجاور.

أدخل في خانة القيمة الثانية، رقم جواز السفر، و اسم المقيم، وتاريخ الميلاد، وتاريخ إنتهاء الإقامة، وتاريخ إنتهاء التأشيرة، ثم اكتبها أيضاً في المستطيل المجاور.

بعد ذلك قم بالضغط على المربع أسفل الصفحة (تحقق)، حتى تظهر لك جميع البيانات الخاصة لتأشيرة خروج نهائي

استخراج تأشيرة خروج نهائي عن طريق النت

بعد أن قدمنا طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق النت، لابد من إحضار بعض الأوراق الخاصة بالمُقيم في حالة الرغبة في إستخراج تأشيرة خروج نهائى، ومن هذه الأوراق :

لابد من إحضار أصل الإقامة.

وكذلك صورة الترخيص.

يجب إحضار السجل التجاري.

يجب إحضار صورة خطاب تأييد من الهيئة التابع لها.

وهناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها والتأكد منها فى حالة الرغبة في استخراج التأشيرة، أو الإستعلام عن تأشيرة الخروج النهائى، وهذه الأمور هي:

يجب على المُقيم أن يتأكد من عدم وجود مخالفات مرورية عليه.

يجب تعبئة استمارة الطلب الخاص بالتأشيرة على موقع مديرية الجوازات.

مطابقة البيانات الموجودة في جواز سفر المقيم، وإرفاق صورة للمقيمن بالإضافة إلى ضرورة توقيع نموذج الطلب، وختمه أيضاً بختم الكفيل أو صاحب العمل.

إحضار أصل جواز السفر، ورخصة إقامة سارية الصلاحية، أما إذا كانت رخصة الإقامة منتهية، ففي هذه الحالة يجب دفع غرامة بمبلغ 600 ريال سعودي عن كل سنة أقامها طالب التأشيرة بالمملكة السعودية.

إذا كانت التأشيرة خاصة بالعمالة المنزلية فيجب إحضار نموذج يُثبت إستلام العاملة جميع المستحقات المادية الخاصة بها، ويُشترط أن يكون النموذج مختوم من مكتب استقدام أهلي.

إحضار صك الطلاق، في حالة إذا كان صاحب الطلب طليقة مواطن.

يجب إحضار أصل جواز السفر الخاص بالمقيم.

يجب على طالب التأشيرة تسجيل البصمة.

إمتلاك (هوية مقيم)؛ لإصدار تأشيرة خروج نهائي.

غرامة تأشيرة الخروج النهائي

يجب دفع غرامة مالية في حالة عدم قيام صاحب التأشيرة بمراجعة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إنتهاء المدة المحددة لها، بعد دفع الغرامة اللازمة يُمكن للمقيم، إتباع الإجراءات الرسمية المعروفة لإصدار تأشيرة أخرى، والغرامات هي:

يتم دفع غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي للمرة الأولى.

يتم دفع غرامة مالية قدرها 2000 ريال سعودي في المرة الثانية.

يتم دفع غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي في المرة الثالثة.

إن كان لديكم أي استفسار حول استعلام عن تأشيرة خروج نهائي اتركوه لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.