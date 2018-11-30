استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

تسعى المملكة إلى تسهيل جميع الخدمات على المواطنين والمقيمين، وتوفير المزيد من الوقت والجهد، لذا أتاحت خدمة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة الكترونياً، حيث يُمكن من خلال هذه الخدمة للوافدين والمُقيمين والكفلاء بالمملكة معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة، ولذلك سوف نوضح لكم بشيء من التفصيل خدمة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بكل سهولة ويسر دون تضييع الوقت، أو الذهاب للمؤسسات الحكومية.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

يُمكن من خلال هذه الخدمة الإستعلام عن نوع وصلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر الإنترنت، وذلك بالطريقة التالية:

أولًا عليك الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية عبر الضغط على استعلام عام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

ويمكنك ايضاً الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ثم قم بالدخول إلى قسم (الاستعلامات الإلكترونية).

بعد ذلك قم بالضغط على خيار (الجوازات)، ثم الضغط على زر استعلام عام عن حالة تأشيرة خروج وعودة.

ستلاحظ ظهور صفحة تالية، عليك تعبئة البيانات المطلوبة بها مثل:

• رقم رخصة الإقامة.

• رقم هوية الكفيل.

• الرمز المرئي الذي يظهر في الصورة.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

بعد ذلك قم بتعبئة أحد الحقول التالية (رقم التأشيرة، أو رقم جواز السفر).

بعد تعبئة كافة البيانات، قم بالضغط على زر عرض.

سوف تظهر لك صفحة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتأشيرة الخروج والعودة.

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات قامت بإتاحة إمكانية تسجيل حالة (خرج ولم يعد) دون الحاجة للذهاب إلى إدارة الجوازات، ويتم توفير هذه الخدمة بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الوافد، إن كان لديكم أي استفسارات أو واجهتكم اي مشكلات في استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة يمكنكم أن تتركوها لنا في صندوق التعليقات أسفل الموضوع، وسنجيب عليكم بإذن الله.