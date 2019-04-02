رابط استعلام عن المقطوعه برقم السجل 1440 والمعاشات عبر موقع الضمان الاجتماعي

نوفر رابط استعلام عن المقطوعه 1440 الرسمي من وكالة الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر الوزارة بوابة إلكترونية لمساعدة المواطنين/المواطنات عند الحصول الخدمات التي تقدمها، ويأتي ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العمل السعودية، خدمة معاش الضمان الاجتماعي، وخدمة متابعة الملف الشخصي بالوزارة، ومن يرغب في التواصل مع خدمة العملاء أو الضمان الاجتماعي تويتر، يمكنه ذلك من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد، ويوفر موقع نجوم مصرية رابط الاستعلام عن المقطوعه باتباع رابط رسمي لدخول موقع الضمان الاجتماعي، وكذلك التقديم علي المساعدة المقطوعة للحصول علي مبالغ المساعدات المقدمة من وكالة وزارة الضمان.

استعلام عن المقطوعه برقم الطلب

تتيح البوابة الإلكترونية لـ وزارة العمل السعودية إمكانية تسجيل حساب خاص بفرع الضمان، ومتابعة حالة الطلب المقدم من أجل الحصول علي المبالغ النقدية التي توفرها الوزارة للمستحقين بعد دراسة الملف الشخصي، حيث يتم تقديم هذه المبالغ من أجل حماية المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة من الغلاء المعيشي الناتج عن إصلاحات المملكة للاقتصاد الوطني الذي كان يعتمد في السابق علي الموارد النفطية فقط، ووفقاً لرؤية 2030 الرشيدة، فقد تم إدخال موارد أخري، بالإضافة إلي زيادة الأسعار الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها فعلياً بدايةً من 1 يناير 2018 بنسبة 5% علي السلع والخدمات، ويتم استعلام المساعدة المقطوعة من خلال اتباع رابط استعلام عن المقطوعه المُرفق.

ولكي يستطيع المواطن أن يحيا حياة كريمة، فقد قامت الوزارة بإنشاء هذا النوع من المساعدات النقدية، ومن خلال دخول موقع الضمان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي المرفق، يمكنكم التقديم على الضمان الاجتماعي المقطوعة من أجل الحصول علي المساعدة المقطوعة 1440، وقد فرضت وكالة الضمان الاجتماعي السعودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة عدداً من الشروط والمتطلبات والمستندات الواجب توافرها حتي يُمكن الحصول على مبالغ الدعم الموجهة من الضمان، وفي ظل بحث الكثير من المواطنين عن أخر أخبار المساعدات المقطوعة من الضمان، فقد قمنا بتوفير رابط استعلام عن المقطوعه المباشر، وقد تمثلت شروط المساعدة المقطوعة والمستندات في التالي:

بطاقة أحوال المتقدم أو سجل العائلة.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

ينبغي أن تكون إقامة المتقدم في نطاق خدمات المكتب.

إرفاق مشهد بالراتب، أو قيمة التقاعد للحالات التي دخل.

رقم حساب الآيبان الخاص بك، ويشترط تصديقه من البنك.

لا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع من الحصول علي المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المباشر

استعلام المساعدة المقطوعة برقم السجل

تقوم وزارة العمل السعودية بإيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين والمستفيدات ممن صدرت الموافقة لهم بالصرف في حساباتهم الشخصية المصرفية، ويتم التأكيد بصفة مستمرة من قبل وكيل وزارة الضمان الاجتماعي علي أن المقطوعه هي برنامج ضمن البرامج المساندة المقدمة من الوزارة للحالات المستوفية لأهلية الاستحقاق، وسط انتظار العديد إيداع المساعدة المقطوعة الدفعة المقبلة في الحسابات البنكية لمستفيدي/مستفيدات مبالغ البرامج المساندة.

وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على أن يتم صرف تكلفة الاستهلاك الرشيد لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، ويتم صرف دعم فاتورة المياه بشكل شهري وفقاً للإجراء المُتبع لدعم فاتورة الكهرباء، ومن خلال رابط استعلام عن المقطوعه برقم السجل السابق، يمكنكم الاستعلام عن مساعدات الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم السجل المدني 1440.

تحديث: يتم التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال موقع الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد الإلكتروني برقم السجل المدني باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ومن ثم الانتظار ضمن قوائم الانتظار حتى تتم الموافقة وإعطاء الإذن بالصرف من قبل وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ويتم الاستفسار عن المقطوعة من خلال رقم وزارة العمل أو رقم الضمان الاجتماعي الموحد.

موقع الضمان الاجتماعي

يُقدم الموقع خدمة استعلام الضمان الاجتماعي السعودي أو الاستعلام عن حالة طلب مقدم في الضمان الاجتماعي 1440 تحويل الطلبات من تحت الدراسة إلى قائم، ويجب العلم بأنه يتم تحويل المساعدة المقطوعة لقائم خلال الفترة من أسبوع لعشرة أيام تقريباً ومن ثم الإيداع، ويتم إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي للأشهر المقبلة في تاريخ 1 من كل شهر هجري، وينتظر المواطنين المقدمين للحصول على مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعة للإعلان عن إيداع دفعة جديدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية، ومن يرغب في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي، بإمكانه اتباع رابط استعلام عن المقطوعة الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

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