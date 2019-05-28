استعلام عن المقطوعة برقم الهوية.. ميعاد صرف المقطوعة دفعة شهر شوال وتحميل تطبيق زكاتي

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية، عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي توفير بعض الخدمات. التي تساعد المواطنين وبعض الأسر في مختلف أنحاء المملكة، عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، علي توفير بعض الخدمات التي تساعد المواطنين وبعض الأسر في مختلف أنحاء المملكة وقامت بتسمية احدي هذه الخدمات باسم “المقطوعه”، بمعني أنها أموال يتم من خلالها مساعده الأسر والمواطنين وتعينهم علي الحياة والمعيشة وأموال لأترد يتم دفعها للأفراد عن طريق وزراه الضمان الاجتماعي، كنتيجة لزيادة الأسعار ومع تطبيق القيمة المضافة علي الكثير من السلع والخدمات تم عمل هذا البرنامج من اجل مساعدة كافة الأفراد والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تم تخصيص رقم خاص من اجل الاستعلام عن المقطوعه أو لتلقي الاستفسارات والشكاوى هو 19911 وهو خدمة العملاء لحل جميع مشاكل المواطنين والرد علي استفساراهم.
شروط الحصول علي المقطوعه
استعلام عن المقطوعة برقم الهوية، تصرف المقطوعه لكل الأسر الأكثر احتياجا، يجب أن لا يقل عمر المتقدم ألي الحصول علي المقطوعه عن 35 عام، الدخل الشهري يجب أن لا يتجاوز الحد الأدنى من صرف المقطوعة، كما يجب تقديم بيانات شاملة وكافية عن عدد الأسرة والأفراد الموجودين ومراحل التعليم المختلفة للأفراد ومستوي الدخل بطريقة صحيحة وكتابة رقم الحساب البنكي أيضا، كما تصرف المقطوعة للأفراد الذين لديهم معاش ضماني وليس لديهم أي دخل أخر، كما تصرف لمن ليس لهم سجلات تجارية أو مزرعة كذلك ويجب أن لا يقل عمر الزوج والزوجة عن 35 سنه. من اجل الحصول عليها ويكون الدخل الشهري اقل من الموجود داخل جدول الحصول علي المساعدة المقطوعه.
توقع صرف المقطوعه
يتم تقرير حصول المواطنين علي المقطوعه بناء علي الوزارة ومن اجل التسجيل في المقطوعه. يتم الدخول علي موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية وكتابة البيانات بشكل صحيح ثم حفظها. وبعد ذلك تحديثها بطريقة مستمرة حتي يتم سرعة النظر فيها، لأنه يوجد العديد من الطلبات بقوائم الانتظار. وقد تتأخر المقطوعة ومن خلال الاتصال أيضا علي رقم خدمة العملاء والمتابعة المستمرة لمعرفة هل تم الموافقة علي الطلب أم لا؟.
ميعاد صرف المقطوعة
اكد الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن أجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت 199,992,451 ريالا، وتم صرف المقطوعه لحوالي 15 ألف اسره تقريبا كما اكد وكيل الوزارة أن المبالغ المالية يتم إيداعها في الحسابات البنكية لكل ألأفرد، وكل هذا من اجل مساعدة الأفراد علي تحسين الظروف المعيشية بشكل كبير جدا، علي أن يتم صرف المقطوعة خلال شهر ربيع أول 1440 الحالي، كما يجب المتابعة بصفة مستمرة من اجل الحصول علي المبالغ المستحقة وتحديث بيانات الأسرة كل حين والأخر حتي يظهر رقم الطلب أمام اللجنة المختصة بذلك. وحتي تتم مراجعه الطلب بسرعة للحصول علي المساعدات المقطوعة، عن الطريق الفيديو التالي يمكنكم ايضا معرفة كيفية الاستفسار عن المقطوعه بسهولة جدا.
رابط الاستعلام عن المقطوعه
العديد من المواطنين السعوديين يتساءلون دائما عن ميعاد صرف المقطوعه ؟، وهناك العديد الذي يتساءل لماذا تأخر صرف المقطعوعه أيضا، والإجابة أنها نظرا لتراكم الحالات الخاصة بصرف المقطوعه، ومن اجل بحث العديد من حالات المواطنين بكل دقة يتم ذلك في وقت كثير ومن اجل ذلك تم تخصيص رقم 19911، للرد علي استفسارات المواطنين أو عن طريق الاستفسار عن المقطوعه تويتر سوف يتم الرد بسرعة، تم عمل برنامج صرف المساعدات المقطوعة، من اجل المواطن السعودي بالفعل ولذاك يتم البث في جميع الطلبات المقدمة بدون استثناء، ولكنها تأخذ حيز كبير من الوقت بالفعل ولكن تسهيل علي المواطنين يمكنهم الحصول علي رقم الطلب ومتابعة طلباتهم أول بأول، وهناك بعض الشروط الإضافية لصرف المقطوعه، أن يكون المتقدم للمقطوعه عاطل عن العمل او الموظف الاعزب محدود الدخل والذي يقل راتبة عن 3000 ريال، اما الموظف المتزوج والذي يقل راتبة عن 8680 ريال.
طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية شهر رمضان الجاري 1440
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- أول نقطة هي الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق.
- النقر علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري.
- سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري.
- أو الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين.
كيفية عمل اعتراض وشكوي وطلب استعجال
- الاتصال علي الخط العاجل 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت.
- الدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل.
- إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات.
- متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر.
- التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة.
- تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية.
- مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.
مقطوعة شهر شوال
إعانة شهر شوال،قامت وزارة العمل إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن اجل أدخال البهجة والسرور عليهم.
تطبيق زكاتي الإلكترونية
أوضحت العمل والتنمية الاجتماعية أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بتوفر خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها وذلك عن طريق بوابة “زكاتي الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA”، وتطبيق “ تطبيق زكاتي الإلكتروني” للجوال، وأن هذه الأموال المحصلة سوف يتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من اجل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق منظومة وشراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة والهيئة في هذا الموضوع
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التعليقات
اسألوا الله من فضله
ونعم بالله
انا في محافظة المطاردة مقدم قبل سنه وشهرلاادري ينزلشي
يمكنكم الاتصال علي الخط العاجل وتقديم طلب استعجال و شكوي بخصوص تأخير صرف المقطوعة الخاصة بكم وسوف يتم صرفها أن شاء الله في القريب العاجل
انا في محافظة المطاردة مقدم قبل سنه وشهر106554100ولاادري ينزلشي
برجاء الاتصال علي الخط العاجل وتقديم شكوي بخصوص تأخير صرف المقطوعة الخاصة بكم ومتابعة الأخبار الدورية
السلام عليكم
انا مقدم على المقطوع سنه1438
متى تنزل
يمكنكم تقديم طلب استعجال والاتصال بخدمة الشكاوي
أنا مقدم على مساعدة مقطوعة من شهر واحد بداية العام الجاري واعول أسرة كبيرة وليس عندي عمل ولا تقاعد ولا ضمان ولا تأمينات اجتماعية ولا شيء من حطام الدنيا سوى حساب مواطن وهذا شهر رمضان المبارك ويأتي العيد وأنا لا اجد مايكسي أبنائي أسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة ويلطف بنا ويسهل رزقنا ورزقكم والحمد لله على قضائه وقدره المواطن الفقير الى ربه عبدالله محسن شبعاني
يمكنكم الاتصال علي الخط العاجل وتقديم شكوي بخصوص تأخير صرف المقطوعة الخاصة بكم وسوف يتم صرفها أن شاء الله في القريب العاجل
انا مقدم ولم تنزل لي راتبي 4320 ريال ومسجل في التامينات 3000 الاف ريال ومتزوج ولدي طفلين شوفو لي حل تكفون يااهل الخير والفزعه سجل مدني 1010939591
انا مقدم شهر 3 /1439الى الحين مانزل شي ليه كل هذا التاخير والامر الملكي واضح وصريح الي في الضمان كل سنه والى عنده دخل وبس مقطوعه كل سنتين
يمكنكم التواصل مع هذا الرقم 19911 سوف يتم الرد عليك واخبارك بجميع البيانات والنتائج ربنا ييسر امورك
بعد التحيه للجميع انا مقدم على المقطوعة 9/3/1438 ولا عندي حافز ولا راتب ضمان ولا عندي عامل .. وما نزل لي شي لحد الآن
يمكنكم الاتصال علي الخط العاجل وتقديم شكوي بخصوص تأخير صرف المقطوعة الخاصة بكم وسوف يتم صرفها أن شاء الله في القريب العاجل
سسسسلام عليكم ..
انا مقدم على المقطوعه في٢ صفر 1440 ..
علما باانني اعزب ..
توقعاتكم يااخوان متى تصرف لنا …
ارجو الجواب الصحيح
ورد علي استفساري هذا وجزاكم الله خير
والله يحفظكم ويرعاكم
يمكنكم التواصل مع هذا الرقم 19911 سوف يتم الرد عليك واخبارك بجميع البيانات والنتائج ربنا ييسر امورك
عندي رقم الطلب لكن مايوضح بضبط
يمكنكم التواصل مع هذا الرقم 19911 سوف يتم الرد عليك واخبارك بجميع البيانات والنتائج ربنا ييسر امورك
برجاء الاتصال علي هذا الرقم 19911 سوف يتم الرد عليك واخبارك بجميع البيانات والنتائج ربنا ييسر امورك
انا في محا فضه المجارده 1065541003
لو سمحتي متي تنزل المقطوعه ١٤٣٩ شهر ٥
الرجاء التواصل مع هذا الرقم 19911
السلام علئ الجميع وكل عام وانتم بخير للمعلوميه صرف المساعدات وصل للي قدمو في تاريخ شهر 2/1440 حسب كلام موظف الضمان الاجتماعي والان والله اعلم ستصرف في اواخرهذا الشهر للي قدمو في 3/1440 ويمكن للي قدموفي شهر 4 في شوال حسب افادتي من موظف الظمان والله المسهل لاتنسونا من دعواتكم اخواني في االله
المقطوعة تصرف للدفعات المتأخرة أولا ثم للدفعات الجديدة بالرتيب ويمكنكم الاتصال علي الخط العاجل برقم الطلب ورقم السجل لمعرفة ميعاد الصرف
انا قدمت في ابمقطوعه من قدم وخمسه شهر او مو جاني شي متا تجيني
“يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحديث البيانات وكتابه تظلم وارساله للوزارة والاتصال علي رقم 19911 واستعجال الطلب الخاص بك والاستفسار عن رقمه في قوائم الانتظار” ونتمي لك التوفيق باذن الله”
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مقدم علي المساعده المقطوعه في ١٤٣٨/٤/٥ وحتي لان لم تنزل
يتم النظر في الطلبات المقدمة علي الموقع الالكتروني بالترتيب وتقديم الاسر الاشد احتياجا في المقام الاول ونظر للطلبات المتاخرة نرجوا الاتصال علي رقم 19911 الخط العاجل من اجل الحصول علي رد علي استفساراتك ومعالجة طلبك في اسرع وقت نسئل الله التيسير وشكر
انا مقدم في المقطوعة سنه١٤٣٩:٥.٥ مت تنزلي انا يتيم
برجاء الاتصال علي رقم 19911 لمراجعة البيانات وتنشيطها مرة اخري ومعرفة ميعاد صرف المقطوعه او التواصل مع وزارة التضامن علي صفحة تويتر الخاصة بهم الان بشكل سريع وعاجل
ان ليه 3سنوات مااستلم المقطوعة ليش
من اجل الاستعلام عن المقطوعه أو لتلقي الاستفسارات والشكاوى هو الاتصال علي رقم 19911 وهو رقم خدمة العملاء لحل جميع مشاكل المواطنين واستفساراهم
الرجاء التواصل مع الخط العاجل19911
19911
انامقدم من شهر 1/8/1438
يمكنك الاتصال علي رقم الرد العاجل 19911 او التواصل علي تويتر
هناك بعض الطلبات المؤجله ولكي يتم استعجالها برجاء التواصل مع الرقم 19911
اتصل علي 19911
انا مقدم على المساعده المقطوعه منذ عام وفي شهر 1439/5
اتصل عل 19911 وخذ رقم الطلب
هذه الخدمة متاحة 24 ساعة
هناك العديد من الطلبات المؤجله لحين الانتهاء من دراستها والتاكد من الاوراق المقدمة ويمكنك التواصل مع الخط العاجل برقم الخدمة 19911
اتصل علي هذا الرقم الان 19911 حتي يتم مراجعه بياناتك مرة اخري
اتصل علي 19911 الان او قم بالتواصل مع وزارة التضامن علي هذا https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9