استعلام عن المقطوعة برقم الهوية.. ميعاد صرف المقطوعة دفعة شهر شوال وتحميل تطبيق زكاتي

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية، عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي توفير بعض الخدمات. التي تساعد المواطنين وبعض الأسر في مختلف أنحاء المملكة، عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، علي توفير بعض الخدمات التي تساعد المواطنين وبعض الأسر في مختلف أنحاء المملكة وقامت بتسمية احدي هذه الخدمات باسم “المقطوعه”، بمعني أنها أموال يتم من خلالها مساعده الأسر والمواطنين وتعينهم علي الحياة والمعيشة وأموال لأترد يتم دفعها للأفراد عن طريق وزراه الضمان الاجتماعي، كنتيجة لزيادة الأسعار ومع تطبيق القيمة المضافة علي الكثير من السلع والخدمات تم عمل هذا البرنامج من اجل مساعدة كافة الأفراد والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تم تخصيص رقم خاص من اجل الاستعلام عن المقطوعه أو لتلقي الاستفسارات والشكاوى هو 19911 وهو خدمة العملاء لحل جميع مشاكل المواطنين والرد علي استفساراهم.

شروط الحصول علي المقطوعه

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية، تصرف المقطوعه لكل الأسر الأكثر احتياجا، يجب أن لا يقل عمر المتقدم ألي الحصول علي المقطوعه عن 35 عام، الدخل الشهري يجب أن لا يتجاوز الحد الأدنى من صرف المقطوعة، كما يجب تقديم بيانات شاملة وكافية عن عدد الأسرة والأفراد الموجودين ومراحل التعليم المختلفة للأفراد ومستوي الدخل بطريقة صحيحة وكتابة رقم الحساب البنكي أيضا، كما تصرف المقطوعة للأفراد الذين لديهم معاش ضماني وليس لديهم أي دخل أخر، كما تصرف لمن ليس لهم سجلات تجارية أو مزرعة كذلك ويجب أن لا يقل عمر الزوج والزوجة عن 35 سنه. من اجل الحصول عليها ويكون الدخل الشهري اقل من الموجود داخل جدول الحصول علي المساعدة المقطوعه.

توقع صرف المقطوعه

يتم تقرير حصول المواطنين علي المقطوعه بناء علي الوزارة ومن اجل التسجيل في المقطوعه. يتم الدخول علي موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية وكتابة البيانات بشكل صحيح ثم حفظها. وبعد ذلك تحديثها بطريقة مستمرة حتي يتم سرعة النظر فيها، لأنه يوجد العديد من الطلبات بقوائم الانتظار. وقد تتأخر المقطوعة ومن خلال الاتصال أيضا علي رقم خدمة العملاء والمتابعة المستمرة لمعرفة هل تم الموافقة علي الطلب أم لا؟.

ميعاد صرف المقطوعة

اكد الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن أجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت 199,992,451 ريالا، وتم صرف المقطوعه لحوالي 15 ألف اسره تقريبا كما اكد وكيل الوزارة أن المبالغ المالية يتم إيداعها في الحسابات البنكية لكل ألأفرد، وكل هذا من اجل مساعدة الأفراد علي تحسين الظروف المعيشية بشكل كبير جدا، علي أن يتم صرف المقطوعة خلال شهر ربيع أول 1440 الحالي، كما يجب المتابعة بصفة مستمرة من اجل الحصول علي المبالغ المستحقة وتحديث بيانات الأسرة كل حين والأخر حتي يظهر رقم الطلب أمام اللجنة المختصة بذلك. وحتي تتم مراجعه الطلب بسرعة للحصول علي المساعدات المقطوعة، عن الطريق الفيديو التالي يمكنكم ايضا معرفة كيفية الاستفسار عن المقطوعه بسهولة جدا.

رابط الاستعلام عن المقطوعه

العديد من المواطنين السعوديين يتساءلون دائما عن ميعاد صرف المقطوعه ؟، وهناك العديد الذي يتساءل لماذا تأخر صرف المقطعوعه أيضا، والإجابة أنها نظرا لتراكم الحالات الخاصة بصرف المقطوعه، ومن اجل بحث العديد من حالات المواطنين بكل دقة يتم ذلك في وقت كثير ومن اجل ذلك تم تخصيص رقم 19911، للرد علي استفسارات المواطنين أو عن طريق الاستفسار عن المقطوعه تويتر سوف يتم الرد بسرعة، تم عمل برنامج صرف المساعدات المقطوعة، من اجل المواطن السعودي بالفعل ولذاك يتم البث في جميع الطلبات المقدمة بدون استثناء، ولكنها تأخذ حيز كبير من الوقت بالفعل ولكن تسهيل علي المواطنين يمكنهم الحصول علي رقم الطلب ومتابعة طلباتهم أول بأول، وهناك بعض الشروط الإضافية لصرف المقطوعه، أن يكون المتقدم للمقطوعه عاطل عن العمل او الموظف الاعزب محدود الدخل والذي يقل راتبة عن 3000 ريال، اما الموظف المتزوج والذي يقل راتبة عن 8680 ريال.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية شهر رمضان الجاري 1440

أول نقطة هي الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق. النقر علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري. سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. أو الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين.

كيفية عمل اعتراض وشكوي وطلب استعجال

الاتصال علي الخط العاجل 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت. الدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل. إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات. متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر. التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة. تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية. مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.

مقطوعة شهر شوال

إعانة شهر شوال،قامت وزارة العمل إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن اجل أدخال البهجة والسرور عليهم.

تطبيق زكاتي الإلكترونية

أوضحت العمل والتنمية الاجتماعية أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بتوفر خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها وذلك عن طريق بوابة “زكاتي الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA”، وتطبيق “ تطبيق زكاتي الإلكتروني” للجوال، وأن هذه الأموال المحصلة سوف يتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من اجل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق منظومة وشراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة والهيئة في هذا الموضوع

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