رابط استعلام عن المقطوعه برقم السجل 1440 والمعاشات عبر موقع الضمان الاجتماعي

رابط استعلام عن المقطوعه 1440 الرسمي من وكالة الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر الوزارة بوابة إلكترونية لمساعدة المواطنين عند الحصول الخدمات التي تقدمها، ويأتي ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العمل السعودية، خدمة معاش الضمان الاجتماعي، وخدمة متابعة الملف الشخصي بالوزارة، ومن يرغب في التواصل مع خدمة العملاء أو الضمان الاجتماعي تويتر، يمكنه ذلك من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد.

ويوفر موقع نجوم مصرية استعلام عن المقطوعه باتباع رابط رسمي لدخول موقع الضمان الاجتماعي، وكذلك التقديم علي المساعدة المقطوعة للحصول علي مبالغ المساعدات المقدمة من وكالة وزارة الضمان، حيث أعلنت الوزارة عن إيداعها لمبالغ المعاشات الضمانية في تاريخ 1 من كل شهر هجري، وفي نهاية الموضوع نوفر لكم أخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم.

استعلام عن المقطوعه

تتيح بوابة الإلكترونية لوزارة العمل إمكانية تسجيل حساب خاص بفرع الضمان، ومتابعة حالة الطلب المقدم من أجل الحصول علي المبالغ النقدية التي توفرها الوزارة للمستحقين بعد دراسة الملف الشخصي، حيث يتم تقديم هذه المبالغ من أجل حماية المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة من الغلاء المعيشي الناتج عن إصلاحات المملكة للاقتصاد الذي كان يعتمد في السابق علي الموارد النفطية فقط، ووفقاً لرؤية 2030 الرشيدة، فقد تم إدخال موارد أخري.

بالإضافة إلي زيادة الأسعار الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها بدايةً من 1 يناير 2018 بنسبة 5% علي السلع والخدمات، ولكي يستطيع المواطن أن يحيا حياة كريمة، فقد قامت الوزارة بإنشاء هذا النوع من المساعدات النقدية، ويتم استعلام عن المقطوعه من خلال دخول موقع الضمان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي المرفق، وللحصول علي المساعدة المقطوعة 1439، فقد فرضت الوكالة عدد من الشروط والمستندات الواجب توافرها وهي:

بطاقة أحوال المتقدم أو سجل العائلة.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

ينبغي أن تكون إقامة المتقدم في نطاق خدمات المكتب.

إرفاق مشهد بالراتب، أو قيمة التقاعد للحالات التي دخل.

رقم حساب الآيبان الخاص بك، ويشترط تصديقه من البنك.

لا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع من الحصول علي المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

من خلال رابط استعلام عن المقطوعه برقم السجل السابق، يمكنكم الاستعلام عن مساعدات مقطوعة الضمان الاجتماعي 1439، حيث تقوم وزارة العمل السعودية بإيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين والمستفيدات ممن صدرت الموافقة لهم بالصرف في حساباتهم الشخصية المصرفية، ويتم التأكيد بصفة مستمرة من قبل وكيل وزارة الضمان الاجتماعي علي أن المقطوعه هي برنامج ضمن البرامج المساندة المقدمة من الوزارة للحالات المستوفية لأهلية الاستحقاق، وسط انتظار العديد إيداع المساعدة المقطوعة جمادي الأولي 1439 في الحسابات البنكية.

تحديث: أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأمس الموافق ليوم الثلاثاء 23 يناير 2018، مبالغ المساعدة المقطوعة للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي 1439، وتم التأكيد من قبل وكيل وزارة الضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي علي أن برنامج المساعدات المقطوعه يأتي ضمن برامج الضمان المساندة لحماية المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة من غلاء المعيشة، وتتيح الوزارة استعلام عن المقطوعه لمن يرغب في استعلام أسماء الضمان الاجتماعي ممن تمت الموافقة لهم بالصرف، عبر موقع الضمان الاجتماعي الرسمي.

وقد تم الكشف من جانب الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل وزارة الضمان الاجتماعي عن إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الموافق لهم بالصرف، حيث بلغ إجمالي مبالغ الضمان 473.254.955 ريال سعودي، لعدد حالات بلغ عددهم 37066 حالة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتمثل هذه الأعداد، المتقدمين علي المساعدة المقطوعة بعد تقديم الضمان الاجتماعي واستيفاء كافة شروط أهلية الاستحقاق وتمت الموافقة لهم بالصرف، ومن خلال الرابط المرفق، يمكنكم استعلام عن المقطوعه جمادي الأولي 1439.

معاشات الضمان الاجتماعي 1440

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن عن إيداعها لمبالغ المعاشات الضمانية الشهرية والبرامج الضمانية المساندة الخاصة بشهر محرم 1440 الجاري اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 1 محرم 1440هـ،، وتتضمن مبالغ المعاشات لـ (مبالغ المعاشات الضمانية الشهرية، المبالغ النقدية لأجل الغذاء، المبلغ الخاص بتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بدل غلاء المعيشة المُضاف بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين)، ويتم إضافة البدل للمخصص الشهري للمستفيدين من الضمان لمن لم يتم صرف بدل غلاء المعيشة لهم مع المعاشات التقاعدية، ومن يرغب في دخول موقع الضمان الاجتماعي الرسمي، يُمكنه اتباع رابط استعلام عن المقطوعه المرفق.

تحديث 18 سبتمبر 2018: تمت موافقة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 8 محرم 1440 على أن يتم صرف تكلفة الاستهلاك الرشيد لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، ويتم صرف دعم فاتورة المياه بشكل شهري وفقاً للإجراء المُتبع لدعم فاتورة الكهرباء، ويتم استعلام عن المقطوعه من خلال موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني.

تحديث 2 أكتوبر 2018: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 9 محرم 1440 عن إيداعها لمبالغ المساعدة المقطوعة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وقد أعلن وكيل وزارة الضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي عن إجمالي المبالغ المودعة للمستفيدين، حيث بلغ 149985665 ريالاً، وقد تم إيداع هذه المبالغ لعدد حالات مستفيدة بلغ 11300 مستفيد ومستفيدة، ويُمثل هذا العدد مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ويمكنكم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المقطوعة أو التقديم على المقطوعة من خلال موقع الضمان الاجتماعي عن طريق موقع نجوم مصرية، وذلك باتباع رابط استعلام عن المقطوعه 1440.

إيداع إعانة الرعاية لذوي الإعاقة محرم 1440 اليوم

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين 13 صفر 1440 الموافق لتاريخ 22 أكتوبر 2018 عن إيداعها لمبالغ إعانات مستفيدي ومستفيدات الرعاية من ذوي الإعاقة لشهر محرم 1440، وقد تم الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية مباشرةً، وقد بلغ إجمالي المبالغ المودعة 444.868.451 ريال سعودي، وقد استفاد من هذه المبالغ عدد 455.553 مستفيد/مستفيدة من ذوي الإعاقة، ولدخول موقع الضمان الاجتماعي، عليكم اتباع رابط استعلام عن المقطوعه المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 28 نوفمبر 2018: يتم التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال موقع الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد برقم السجل المدني باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ومن ثم الانتظار ضمن القوائم حتى تتم الموافقة وإعطاء الإذن بالصرف من قبل وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، كما يقدم الموقع أيضاً خدمة الاستعلام عن حالة طلب مقدم في الضمان الاجتماعي 1440، ومن المقرر أن يتم إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي للشهر المقبل في تاريخ 1 من الشهر الهجري القادم، ومن يرغب في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي، بإمكانه اتباع رابط استعلام عن المقطوعة الرسمي المرفق بالمقال.