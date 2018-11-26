استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية لمعرفة أسماء مستفيدي قروض التمويل العقارية والدعم السكني

خدمة استعلام عن الصندوق العقاري عبر موقع صندوق التنمية العقارية برقم الهوية، للتعرف على أسماء مستفيدي قروض التمويل العقارية من خلال خدمة اعرف دورك والاستعلام عن أرقام مستحقي الدعم السكني، والتي تعد من الخدمات الهامة لمن هم على قائمة الانتظار من المتقدمين للحصول على أحد منتجات الدعم ضمن برنامج سكني 2018 وبرامج وزارة الإسكان للمدنيين والعسكريين من المواطنين والموطنات السعوديين، لتحقيق رؤية المملكة نحو تملك السكن وتقديم الدعم للمستحق، بناءً على الضوابط والشروط التي وضعت لضبط عملية التخصيص وفق صدور نتائج دفات حملة سكني الإسكان.

وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري أوشكت على الانتهاء من مخصصات الدعم ضمن حملة سكني 2018 لتخصيص 300 ألف منتج سكني خلال العام الجاري، هذا بجانب برامج الوزارة التي تتم مع جهات التمويل والقطاع الخاص، لإتاحة المزيد من الفرص لاختيار المنتج المناسب، سواء من بين الوحدات السكنية وقطع الأراضي المعدة للبناء، أو قروض التمويل العقاري المدعومة، وسنتعرف على كيفية التعرف على المستحقين للحصول على قرض التمويل عبر رابط خدمة استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية الوطنية.

رابط استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية

صندوق التنمية العقاري علن مؤخراً عن مبادرة الدعم السكني للعسكريين، حيث تم تخصيص قرض حسن إضافي لمن هم على رأس الخدمة العسكرية، يسدد عقب الانتهاء من سداد قرض التمويل العقاري المدعوم، وسنوضح ألية استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية للتعرف على أسماء المستحقين من بوابة سكني، بجانب الخدمة التي يقدمها البنك العقاري لمستفيدة للتعرف على موعد الاستحقاق، واستخدام حسابة الدعم للتعرف على تفاصيل القرض.

الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية واستخدام خدمات الاستعلام المتعددة ومنها اعرف دورك برقم الهوية الوطنية، واستعلام عن مستفيدي الصندوق العقاري، من خلال موقع الصندوق العقاري استعلام برقم الهوية والتعرف على باقي خدمات الاستفسار وعلى رأسها اعرف دورك وعجلها وغيرها من الخدمات على الرابط المرفق.