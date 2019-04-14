استعلام عن الرصيد المتبقي من البيانات stc ومعرفة بيانات الباقة المتبقية شركة الاتصالات السعودية

نقدم طريقة استعلام الرصيد المتبقي من البيانات stc التي توفرها شركة سوا للاتصالات بالمملكة العربية السعودية، وهي خدمة جديدة لعملائها من مستخدمي شبكة سوا للاتصالات، وهي خدمة البيانات التي يبحث عنها الكثيرون من المواطنين والمقيمين بالسعودية، والتي سوف نتناولها معكم اليوم من خلال مقالتنا هذه لكل من يبحث عن خدمة معرفة البيانات المتبقية من سوا للاتصالات السعودية، وخطوات الكشف عن الرصيد المتبقي من بيانات stc.

معرفة المتبقي من رصيد بيانات سوا

تعد خدمة البيانات هي خدمة تقدمها شركة اتصالات سوا بالمملكة، والتي تتيح من خلالها لجميع عملائها إمكانية الدخول إلى الانترنت من جميع أنحاء المملكة وذلك من خلال رصيد بيانات stc في محاولة منها للتسهيل على عملائها التواصل والدخول إلى الانترنت، والتصفح واستخدام جميع البرامج والتطبيقات التي يتطلب استخدامها وجود انترنت مثل الفيس بوك، الواتساب، السناب شات، تويتر وغيرها من مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى انترنت للدخول إليها.

خطوات الاستعلام عن المتبقي من باقة stc

تتيح شركة سوا للاتصالات بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن الرصيد المتبقي من خلال الاتصال على الرقم المباشر 1500 أو من خلال إدخال الكود المختصر #166*.

أما في حالة الاستعلام عن رصيد البيانات الخاص بك على بطاقتك فمن خلال إرسال رسالة على الرقم 222 أو الرقم 920 وسوف تصلك رسالة على الفور برصيد البيانات الخاص بك المتبقي في بطاقة سوا.

فاتورة stc استعلام برقم الهوية

فضلاً عن إمكانية معرفة جميع التفاصيل الخاصة بك من عدد الجيجات المتبقية للانترنت وتاريخ انتهائها حتى تكون ملم عزيزي المستخدم بجميع بموعد انتهاء صلاحية اشتراكك.

تسديد فاتورة stc برقم الهويه الوطنية لكافة عملاء سوا الاتصالات، متاحة عن طريق الانترنت عبر الدخول لموقع الشركة السعودية للاتضالات برقم حساب العميل ثم استخدام أي من طرق سداد الفواتير الالكترونية المفوترة الكترونياً.

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