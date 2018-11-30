استعلام عن اسم الكفيل ووضعة القانوني برقم الهوية

قامت وزارة الداخلية السعودي بتفعيل خدمة استعلام عن اسم الكفيل، تمكنك تلك الخدمة من البحث الدقيق عن اسم الكفيل أو المسئول عن عملك بشكل مباشر، وعن مدى استفادة الوافد العامل من تلك الخدمة فهي توفر الوقت والبحث عن وضع الكفيل القانوني و المهني، وهي خدمة توفر على المقيم الذهاب إلى مكتب العمل السعودي، ولكن يلزم للحصول على المعلومات التسجيل أولاً في موقع أبشر وهو الموقع الذي خصصته وزارة الداخلية السعودي للعديد من الخدمات الإلكترونية والاستعلامات، رابط التسجيل في موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

استعلام عن أسم الكفيل برقم الهوية

التسجيل في بوابة أبشر لمن لم يمتلك حساب على البوابة الإلكترونية.

خانة المواطنون والمقيمون.

الضغط على خانة مقيم.

اختار من القائمة المنسدلة طلب زيارة عائلية (توضيح لبيانات المقيم).

إدخال البيانات المطلوبة.

ستظهر نافذة جانبية تحتوي على كافة بيانات المقيم ومن ضمنها اسم الكفيل الخاص بالمقيم المستعلم ورقم هوية المقيم.

كيفية الاستعلام من خلال موقع أبشر

يتيح موقع أبشر العديد من الاستعلامات الخاصة بالمقيمين من خلال خانة مقيم، يجب عليك بعد الضغط على خانة مقيم أن تضغط على نوعية الاستعلام المراد وتقوم بإدخال رقم السجل المدني أو رقم الإقامة ثم تقوم بإدخال رقم الطلب والرمز أسفل الشاشة ثم الضغط على كلمة استعلم ليظهر لك ما كنت تبغي من استعلامات إلكترونية ، مثال استعلام عن وافد هارب، أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة، أو الاستعلام عن الحالة المرورية.