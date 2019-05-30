استعلام صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال 1440، يعتبر برنامج المساعدات أحد أهم البرامج التي تدعمها المملكة، للتخفيف عن كاهل المواطن، وسد عجز الأسر الأكثر احتياجا بالمملكة، وقد بلغت قيمة المساعدة، 10400 إلى 30000 ريال سعودي، ويتم صرف المساعدة المقطوعة حسب دخل كل أسرة وعدد الأفراد، كما أنه ليس لها أي موعد محدد للصرف، حيث تختلف مواعيد صرفها من شهر لآخر، وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بايداع معاشات شهر شوال للمستحقين من الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة شوال 1440 حيث كان الآلاف في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية قاموا بالبحث عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة خطوات استعلام صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال 1440.

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة شوال 1440

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا.

قم باختيار خدمات الوزارة، ومن ثم دليل الخدمات.

ثم الضغط على التنمية الاجتماعية.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ثم الضغط على زر بدء الخدمة.

ثم إدخال رقم السجل المدني ورمز التحقق.

ثم الضغط على زر عرض.

مستحقي المساعدة المقطوعة

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل.

شروط الحصول على المساعدة

أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.

لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً.

يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة .

تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للأسرة.

تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات.

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