استعلام رصيد الجوازات السعودية برقم الهويه عبر أبشر موقع وزارة الداخلية moi.gov.sa

نتابع خطوات استعلام رصيد الجوازات برقم الإقامة أو رقم الهويه من خلال موقع المديرية العامة للجوازات السعودية ممثلاً في نظام أبشر، وكيفية استعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي، حيث تتيح وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستطيع المواطن السعودي والوافد قضائها من خلال الخدمات إلكترونياً دون الذهاب إلى مكتب العمل أو الجهات الحكومية، ومن أبرزها خدمة الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات مكتب العمل والجوازات التي نرفق شرحها.

عبر موقع وزارة الداخلية ممثلاً في أبشر أعمال الجوازات، يسمح للمواطنين والوافدين مباشرة استعلام رصيد الجوازات لمتبقي المدفوعات برقم الهويه دورياً حتى يمكن تتبع الأرصدة المتبقية من مدفوعاتك لدى وزارة الداخلية، أو مكتب العمل ونتعرف على الطريقة الصحيحة للاستعلام عن الرصيد للجوازات برقم الهويه أو إقامة وافد عبر رابط ابشر الجوازات السعودية.

استعلام رصيد الجوازات 1440 برقم الهويه

طريقة الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهويه يتطلب الاشتراك في بوابة أبشر والتسجيل في الموقع، والحصول على عضوية خاصة بك باسم مستخدم وباسورد خاص بالمستخدم حتى يمكن استخدام جميع خدمات موقع الجوازات السعودية بسهولة.

رابط أبشر أعمال الجوازات تسجيل الدخول

استعلام رصيد الجوازات المتبقي من مكتب العمل برقم الهويه من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية أبشر يستلزم القيام ببعض الخطوات البسيطة حتى يتسنى الاستعلام عن رصيد مدفوعاتك بالجوازات، وهي:

الولوج إلى موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.sa.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اختيار الخدمات الالكترونية من قائمة المهام الرئيسية.

تتضمن القائمة العديد من خدمات أبشر الإلكترونية المتوافرة من خلال الموقع يتضمنهم الاستعلامات العامة، قم باختيارها.

تظهر قائمة منسدلة لديوان وزارة الداخلية.

اختر استعلام رصيد الجوازات “الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات”.

تفتح صفحة الاستعلام، ويطلب منك إدخال رقم الهويه الوطنية.

كتابة الرمز المرئي وهو رقم يجب أن تقوم بإدخاله كما هو ظاهر أمامك دون أي تغيير ثم الضغط على “عرض”.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

الاستعلام عن المهنة برقم الهوية

تظهر لك صفحة تحتوي على تفاصيل استعلام رصيد الجوازات وبيانات مدفوعات الخدمات المتبقي لديك وهل لديك مدفوعات واجب سدادها أم لا، تتضمن الصفحة أيضا على رصيد المكفولين، رصيد المركبات، رخصة القيادة ورصيد الاستقدام، ففي حالة ظهر الرصيد صفر هذا يعني أنك قد قمت بسداد رسوم جميع الخدمات وليس هناك أي خدمات ليست مدفوعة الرسوم.