رابط استعلام حساب المواطن 1440 الرسمي ca.gov.sa

رابط استعلام حساب المواطن الرسمي للتعرف علي المؤهلين الواردة أسماؤهم ضمن مستفيدي الدفعة الثالثة عشر شهر ديسمبر 2018 من الدعم الحكومي فور إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين/المستفيدات في الموعد المحدد رسمياً، وقد تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للمسجلين ضمن دورة استحقاق ديسمبر، وسوف يتم إيداع مبالغ هذه الدفعة لمستحقي الدعم المنطبقة عليهم شروط حساب المواطن ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها ضمن مبادئ وضوابط صرف حساب المواطن السعودي، وتشتمل هذه الدفعة علي أسماء المستفيدين من دفعات البرنامج السابقة ممن لم يطرأ تغييراً علي حالتهم، إلي جانب المسجلين في البرنامج حتي تاريخ 10 من الشهر الميلادي الماضي من أصحاب الطلبات المكتملة، وعبر نجوم مصرية نوفر لكم رابط التسجيل في حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa، ورابط دخول موقع البرنامج لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، وأخر أخبار حساب المواطن اليوم في نهاية الموضوع.

استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين 1440

برنامج حساب المواطن السعودي هو برنامج حكومي تم إنشاؤه من أجل تخفيف الآثار المحتملة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة للإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، فهو برنامج وطني أنشئ من أجل المواطنين والمواطنات، وتختلف قيمة دعم البرنامج وفقاً لحالة كل أسرة متقدمة للحصول على مبالغ الدعم من البرنامج، حيث يتم صرف حساب المواطن وفقاً لدخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ويشتمل الدعم على الزيادة بعد تصحيح أسعار الكهرباء والوقود ومنتجات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تخفيف العبء الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع الغذائية والمشروبات، ويتم استعلام حساب المواطن 1440 من خلال بوابة البرنامج الرسمية.

كما يهدف برنامج حساب المواطن لرفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم لكافة المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالبرنامج، إلى جانب التشجيع على ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة (الوقود، الكهرباء) والمياه، ويستهدف برنامج حساب المواطن السعودي رب الأسرة الحامل بطاقة التنقل، المواطنة السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي الجنسية، الفرد المستقل الذي يحمل بطاقة التنقل، رب الأسرة السعودي، الفرد السعودي المستقل، ويتم صرف حساب المواطن بصورة نقدية من خلال إيداع مبالغ الدعم الحكومي في الحسابات البنكية بعد التأكد من رقم الآيبان مباشرةً، ويتم استعلام حساب المواطن عن أسماء المقبولين عبر ca.gov.sa.

ويتم التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال تليفون حساب المواطن أو القنوات الرسمية الأخري الخاصة بالبرنامج، حيث تم تحديد مواعيد معينة لاستقبال الاتصالات الواردة من المواطنين والمواطنات، ويوفر البرنامج عدداً من وسائل الاتصال التي يمكنكم التعرف عليها من خلال اتباع الرابط السابق، ويرجي العلم بأن برنامج حساب المواطن تم إنشاؤه بهدف تعويض المواطن عن الارتفاع في أسعار منتجات الطاقة وضريبة القيمة المضافة والآثار الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج الحول الوطني 2020 والرؤية الحكيمة للمملكة 2030، ومن يرغب في استعلام حساب المواطن يمكنه ذلك باتباع الرابط الرسمي التالي:

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ويتم الاستعلام عن أسماء المؤهلين في حساب المواطن ممن وردت أسماؤهم ضمن مستحقي الدفعة المنتظرة، بعد أن يتم إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين وحلول موعد الإيداع، ويمكنكم أيضاً من خلال رابط موقع حساب المواطن المرفق أعلاه استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للاستعلام عن مقدار الاستحقاق، بالإضافة إلي التسجيل في حساب المواطن 1440، وتقديم اعتراض حساب المواطن والتعرف علي نتائج أهلية حساب المواطن أيضاً، ومن يرغب في التسجيل في البرنامج حالياً، يمكنه ذلك باتباع رابط استعلام حساب المواطن الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر ديسمبر 2018

تم توجيه الدعوة من قبل برنامج حساب المواطن السعودي بشكل رسمي لكافة المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن لم يستفيدوا من مبالغ دعم الدفعات السابقة، بأن يقوموا بالتسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ دعم دفعة يناير 2019 قبل انتهاء موعد التسجيل، وسيتم إغلاق باب التسجيل مع نهاية يوم الصرف والإيداع لمبالغ الدفعة الثالثة عشر، وقد صدرت اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 نتائج أهلية حساب المواطن لدورة استحقاق شهر ديسمبر، ومن خلال رابط بوابة حساب المواطن الرسمي المرفق، يمكنكم التحقق من نتائج الأهلية وكذلك استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين.