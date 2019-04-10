استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين أبريل 2019| ca.gov.sa

رابط استعلام حساب المواطن الدفعة السابعة عشر أبريل 2019م عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، بعد أن تم الإعلان عن بدء صرف وإيداع المبالغ المستحقة للمستحقين من أصحاب الطلبات المُكتملة حتى تاريخ 10 مارس 2018م، بالإضافة إلى مستفيدي الدفعات السابقة ما لم يطرأ أي تغيرات على حالتهم، ويتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية بصورة مباشرة بعد التحقق من أرقام الآيبان، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من قبل البرنامج.

كما يجب العلم بأن أخر موعد للتسجيل في حساب المواطن الدفعة الثامنة عشر هو نفس موعد الصرف، ومن خلال نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع حساب المواطن ca.gov.sa لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية والتعرف علي مقدار الاستحقاق وطريقة تقديم اعتراض حساب المواطن، وموعد نزول حساب المواطن السعودي الدورات المُقبلة، كما ننشر أخر أخبار البرنامج اليوم في نهاية الموضوع.

استعلام حساب المواطن 1440

تم إنشاء برنامج الدعم الحكومي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتبارها المشرفة علي البرنامج، من أجل تغطية الآثار المباشرة والغير مباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حيث يشتمل الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن 1439 علي الزيادة المقررة علي أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيح الأسعار، إلي جانب تعويض المواطنين عن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة الواردة علي الأغذية والمشروبات.

وأعلن برنامج حساب المواطن عن أنه يتم مراجعة مقدار الدعم المستحق كل ثلاثة أشهر بغرض مواكبة التغييرات والآثار الناتجة عن الإصلاحات بالاقتصاد السعودي، ويتم استعلام حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث تتيح البوابة إمكانية الإطلاع علي ضوابط الدعم الموجه للمستحقين وآلية احتساب مقدار وقيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، ويرجي العلم بأن قيمة الدعم تتأثر بأعمار التابعين لرب الأسرة، سواء كانت أعمارهم أكبر أو أقل من 18 سنة، حيث يزيد مبلغ الدعم المستحق في حال كان عمر التابع أكبر من 18 عاماً.

هذا وقد أعلن البرنامج رسمياً اليوم الخميس الموافق لتاريخ 9 أغسطس 2018 من خلال حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي عن البدء في إيداع مبالغ الدورة التاسعة، والبدء في صرف حساب المواطن للمُسجلين أصحاب الطلبات المكتملة حتي تاريخ 10 يوليو 2018، كما أعلن عن أن غداً هو أخر موعد للتسجيل في حساب المواطن للاستفادة والحصول علي دعم الدفعة الثالثة عشر للمواطنين الغير مُسجلين في البرنامج، ونوفر لحضراتكم رابط استعلام حساب المواطن للاطلاع علي أسماء المقبولين عبر موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa فيما يلي.

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ويوفر برنامج حساب المواطن آلة حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف علي قيمة الاستحقاق المقدرة، ومن خلال الفيديو السابق يمكنكم التعرف علي طريقة استخدامها، كما تتيح البوابة الرسمية للبرنامج إمكانية الإطلاع على أسماء المقبولين حساب المواطن وفقاً للخطوات المعلن عنها من قبل البرنامج، ويستقبل البرنامج اتصالات المواطنين والاستفسارات المتعلقة بالبرنامج من خلال عدد من القنوات الرسمية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال نجوم مصرية (رقم حساب المواطن المجاني)، كما يمكنكم استعلام حساب المواطن 1440 من خلال البوابة الرسمية ca.gov.sa .

هذا وينبغي العلم بأن قيمة الاستحقاق من برنامج الدعم تختلف من مستحق لأخر وفقاً لعدد من الضوابط التي حددها البرنامج التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذه المعايير التي يتوقف علي مقدار الاستحقاق هي عدد أفراد الأسرة، وأعمار التابعين سواء كانت تزيد عن 18 عاماً أو تقل عن ذلك، وإجمالي دخل الأسرة الشهري.

تحديث: أوضح حساب المواطن رسمياً بأنه عند مراجعة بيانات البرنامج، فقد تم الكشف عن أن بعض المواطنين المستحقين لم يقوموا بالإفصاح عن بياناتهم المتعلقة بالدخل بدقة، وقد أدي ذلك إلي حدوث تأثير علي قيمة الاستحقاق، وقد قام البرنامج بالتواصل معهم من أجل تحديث حساب المواطن، كما تتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية تقديم شكوي علي قيمة الاستحقاق بعد مرور خمسة أيام، ويمن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم استعلام حساب المواطن بعد إيداع المستحقات اليوم.

حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر فبراير 2019

وفقاً لمواعيد الصرف المقررة من قبل برنامج حساب المواطن السعودي، فقد تم الإعلان عن البدء في إيداع المبالغ المخصصة للمستفيدين من دعم الدفعة الخامسة عشر (دورة استحقاق شهر فبراير 2019) اليوم الأحد الموافق لتاريخ 10 فبراير 2019م، وسوف يستمر إيداع حساب المواطن علي مدار اليوم بمشيئة الله تعالى، حيث يتم الإيداع في حسابات المواطنين البنكية المستحقين للصرف ممن أكملوا طلبات التسجيل في حساب المواطن بنجاح، بالإضافة إلي مستفيدي الدفعات السابقة ما لم يحدث تغييراً في بياناتهم ولم يطرأ أي تغييراً علي حالتهم، كما أعلن البرنامج عن استقباله لطلبات المواطنين بشأن التسجيل في الدفعة السادسة عشر مارس 2019، ويتم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن من خلال موقع نجوم مصرية، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق، بإمكانكم استعلام حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر فور إيداعها.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/Y9cKvC7W3F — حساب المواطن (@citizenaccount) February 9, 2019

وبعد أن تم الإعلان رسمياً من قبل برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي من خلال الحساب الرسمي للبرنامج “حساب المواطن تويتر” عن إيداع مُخصصات الدفعة الخامسة عشر للمستفيدين والمستفيدات في الحسابات البنكية بعد أن تم التحقق من أرقام الآيبان، فمن المقرر أيضاً أن تنتهي عملية التسجيل في حساب المواطن الدفعة السادسة عشر في نهاية اليوم، ومن يرغب في استعلام حساب المواطن 1440 أو التسجيل في الدفعة القادمة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

تحديث 10 أبريل 2019: تم الإعلان رسمياً من جانب حساب المواطن السعودي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 5 شعبان 1440هـ عن بدء إيداع مُخصصات الدفعة السابعة عشر من حساب المواطن دورة استحقاق شهر أبريل 2019م، ويتم الصرف لأصحاب الطلبات المكتملة حتى تاريخ 10 مارس 2019، بالإضافة إلى المقبولين ضمن الدفعات السابقة.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/EO0BxXqC3Z — حساب المواطن (@citizenaccount) April 9, 2019

وينتهي التسجيل اليوم للحصول على مبالغ دعم الدفعة الثامنة عشر “مايو”، ويتم استعلام أسماء المقبولين في حساب المواطن من خلال اتباع رابط استعلام حساب المواطن 1440 الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

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