استعلام بنك التسليف والادخار السعودي برقم الهويه 1440، يسعى البنك السعودي للتسليف إلى تقديم أكفأ الخدمات لعملائه من المقترضين، والتي من أبرزها وأهمها خدمات الاستعلام الالكتروني الفوري أو ما يعرف بخدمة “كشف حسابي”، ولم يكن البنك السعودي للتسليف والادخار بالأهمية الكبيرة عند نشأته، إذ اقتصر دوره على تقديم قروض صغيرة لبعض المنشآت وكان دوره محدوداً، إلا أنه الان يعد البنك الأكثر أهمية وشمولا على مستوى المملكة العربية السعودية، تطبيق البنك السعودي للتسليف هو أحدث خدمات بنك التسليف والادخار السعودي والتي من خلالها يستطيع المواطن التعرف على كافة ما يريد من معلومات عن بنك التسليف والادخار كمعلومات القروض، طرق السداد لتلك القروض ومقدار الفوائد المستحقة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نكشف لكم طريقة استعلام بنك التسليف والادخار السعودي.

استعلام بنك التسليف والادخار السعودي

أولا يتم الدخول على موقع البنك السعودي للتسليف والادخار scsb .

ثم الضغط في القائمة في الأعلى على كلمة حسابي الخدمات الالكترونية.

ثم اختيار خانة الأقساط المستحقة أو استعلام متبقي القرض من قائمة الاختيار.

ستبرز صفحة بها كافة الأقساط سواء المستحقة أو المدفوعة.

إخلاء طرف بنك التسليف

يتيح بنك التسليف والادخار السعودي خدمة استعلام اخلاء طرف بنك التسليف، حتى يتأكد المقترض أن جميع الأقساط قد تم احتسابها فعليا وأنجز ما عليه من فوائد على القروض أيضا ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول برقم الهوية الوطنية للمقترض.

ثم ادخال رمز شهادة اخلاء طرف بنك التسليف التي تسلمها المستعلم فعليا من البنك.

ثم ادخل رمز تحقق الأرقام الموجودة في الصورة.

سداد القروض من البنك السعودي للتسليف

بجانب خدمات استعلام بنك التسليف، دشنت إدارة البنك السعودي إمكانية سداد الأقساط المستحقة على العملاء باستخدام أكثر من طريقة، يختار منها ما يتناسب معه، وهي:

الصراف الآلي.

الإنترنت.

الهاتف المصرفي.

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