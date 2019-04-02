استعلام الضمان الاجتماعي السعودي برقم السجل| المساعدة المقطوعة 1440

نوفر رابط استعلام الضمان الاجتماعي السعودي للاستعلام عن معاشات الضمان ومبالغ المساعدة المقطوعة 1440، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداعها لمبالغ المعاشات الضمانية المستحقة للمستفيدين والمستفيدات من مساعدات الضمان النقدية بتاريخ 1 من كل شهر هجري، ويتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات الشخصية البنكية للمستفيدين، وقد تم الإعلان سابقاً من قبل وكالة وزارة الضمان الاجتماعي عن دمج المبالغ المُخصصة كمساعدات لأجل الغذاء، والمساعدات الخاصة بسداد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم رابط استعلام معاشات رجب والمساعدة المقطوعة 1440، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع خدمة عملاء وزارة العمل من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد.

استعلام الضمان الاجتماعي

تُقدم وكالة وزارة الضمان الاجتماعي عدداً من الخدمات الإلكترونية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، من أجل المساهمة والمساعدة في الحصول علي المساعدات النقدية المُقدمة من الوزارة للمستحقين المستوفين لجميع الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ويأتي ضمن هذه الخدمات؛ خدمة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي وخدمة الاستعلام عن حالة طلب مُقدم في الضمان الاجتماعي السعودي، وخدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني.

وتعد خدمة معاش الضمان أحد برامج الوزارة التي يتم من خلالها صرف مبالغ مالية شهرياً للمستفيدين، وينتفع من هذه المبالغ المواطنين السعوديين المقيمين إقامة دائمة داخل حدود المملكة، بالإضافة إلي ضرورة توافر الشروط الموضحة في نظام الضمان، ويتم استعلام الضمان عن المعاشات أو المساعدة المقطوعة من خلال موقع الوزارة الرسمي، وقد استهدف الضمان فئات معينة للحصول علي المعاشات، وهذه الفئات المستفيدة يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة من الضمان

يتم استعلام الضمان السعودي عن مبالغ المساعدة المقطوعة أو مبالغ المعاشات الضمانية رجب 1440، من خلال الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي، وإنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- القاضي بصرف بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يتم صرفه من مؤسسة التقاعد العامة والتأمينات الاجتماعية بمبلغ 500 ريال سعودي لمدة عام كامل.

إلي جانب الأمر الأخر القاضي بصرف بدل غلاء معيشة مضافاً إلي المخصص الشهري لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة عام كامل، ولا يتم الجمع بين هذا البدل والبدل السابق، الخاص بالمعاش التقاعدي، ففي حال حصول أحد المواطنين علي أحد بدل من هذه البدلات، فلن يتم حصوله علي الأخر، ويتم استعلام الضمان أو استعلام عن المقطوعة من مباشرةً خلال الرابط التالي:

الفئات المستفيدة من معاش الضمان

المواطن السعودي المقيم داخل المملكة.

المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي.

المرأة الأجنبية أرملة المواطن السعودي التي لها أولاد منه.

أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

الذكر أو الأنثي ممن بلغوا سن الشيخوخة.

الأرامل ذوات الأيتام، والمعوقون.

الأيتام ممن لا يتوفر لديهم وثائق تثبت حملهم الجنسية السعودية ولديهم بطاقة تنقل.

زوجة الغائب أو المفقود، أو المهجورة، والمطلقة، والأرملة، وزوجة مدمن المخدرات، والمعلقة.

تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2019