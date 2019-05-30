استعلام الضمان والاستفسار عن الضمان مقطوعة شهر شوال، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي توفير بعض الخدمات منها أعانة شهور شوال. التي تساعد المواطنين وبعض الأسر في مختلف أنحاء المملكة، وعملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من اجل الأسر الفقيرة والأشد احتياجا علي توفير بعض الخدمات التي تعمل علي مساعدة المواطنين والكثير من الأسر في مختلف أنحاء المملكة وقامت بتسمية احدي هذه الخدمات باسم المساعدة المقطوعة، وهي أموال يتم من خلالها مساعده الأسر والمواطنين وتعينهم علي الحياة والمعيشة وأموال لأترد يتم دفعها للأفراد عن طريق وزراه الضمان الاجتماعي، كنتيجة لزيادة الأسعار ومع تطبيق القيمة المضافة علي الكثير من السلع والخدمات تم عمل هذا البرنامج من اجل مساعدة كافة الأفراد والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تم تفعيل رقم خاص من اجل الاستعلام عن المقطوعة ومن اجل تلقي الاستفسارات والشكاوى هو 19911 وهو خدمة العملاء لحل جميع مشاكل المواطنين والرد علي استفساراهم.

استعلام عن الضمان

استعلام عن الضمان، هناك طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية و الاستفسار عن الضمان مقطوعة شهر شوال وهي الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثم كتابة رقم السجل المدني ( رقم الهوية ) ورمز التحقق. بعد ذلك النقر علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري، سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. أو يمكنكم الاتصال علي الخط العاجل 19911 وهذا هو الرقم المخصص من اجل الرد علي الشكاوى والتظلمات والمستفيدين من الدعم والإعانة المالية.

مقطوعة شهر شوال

معونة شهر شوال، أعلنت وزارة العمل عن إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن اجل أدخال البهجة والسرور عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تطبيق زكاتي الإلكترونية

العمل والتنمية الاجتماعية تفيد وتبين أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بتوفر خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها وذلك عن طريق بوابة “زكاتي الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA”، وتطبيق “ تطبيق زكاتي الإلكتروني” للجوال، وأن هذه الأموال المحصلة سوف يتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من اجل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق منظومة وشراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة والهيئة في موضوع زكاتي الإلكتروني.

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