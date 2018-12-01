استعلام صرف الدفعة الثالثة عشر حساب المواطن دفعة ديسمبر 2018 من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية أخبار حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر حيث جاءت العديد من الاستفسارات، حول موعد إيداع الاستحقاق من الدعم للمستفيدين، فمن المتعارف عليه أن دعم حساب المواطن يتم إيداعه اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو يوم بعده هذا في حال وجود عطلة، ويتم التسجيل أولا للمستحقين من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية أما عن تفاصيل، دورة الدفع الـ13 فمن المقرر أن يتم إيداعها يوم 10 ديسمبر 2018 وللاستفسار عن الاستحقاق، أو الأهلية يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن وفي حال وجود شكاوى يمكن الاتصال برقم حساب المواطن للشكاوى.

الدفعة العاشرة حساب المواطن

تشمل الدفعة العاشرة حساب المواطن مستحقي الدعم من الدفعات السابقة، ممن لم يطرأ على حالاتهم أي تغيير، وأيضا المستحقين ممن اكتملت طلبات التسجيل الخاصة بهم، حتى 10 أغسطس 2018 والجدير بالعلم أن التسجيل في حساب المواطن، يتم عن طريق الولوج مباشرة إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، أما عن خطوات التسجيل تتم بإدخال تاريخ ميلاد المتقدم ورقم الهوية، ورقم الجوال ثم متابعة باقي الخطوات حتى الانتهاء من التسجيل، وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المستحقين لدعم حساب المواطن.

حساب المواطن الدفعة العاشرة

هناك عدة أهداف من برنامج حساب المواطن مثل السعي لتخفيف الآثار السلبية، الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية مثل زيادة أسعار الكهرباء، أو تغيير أسعار الوقود هذا إلى جانب تطبيق القيمة المضافة على الغذاء والدواء، أما عن نتائج الأهلية للدورة العاشرة المقرر صرفها سبتمبر القادم، يمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول إلى صفحة، قائمة دراسة الأهلية على البوابة الإلكترونية، ويجب التنويه أن باب التسجيل في دورة الدفع الحادية عشرة ما زال مفتوح ومن المقرر إيداعها في 10 أكتوبر 2018.

من شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتم استثناء الابنة والابن من الزوج أو الزوجة، غير السعودية ومن لديهم بطاقات التنقل.

خطوات تقديم طلب الاعتراض على عدم الأهلية بالصور

ساعات تفصلنا عن موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة سبتمبر، حيث ينتظر العديد من السعوديين إيداع دعم حساب المواطن بفارغ الصبر، وتجدر الإشارة إلى أن غدا هو الموعد النهائي للتسجيل ضمن دورة الدفع الحادية عشرة.

حساب المواطن الدفعة الثانية عشرة دفعة نوفمبر تم منذ قليل إيداع دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة للمستفيدين، المكتملة طلباتهم قبل 10 أكتوبر 2018 يمكن الاستعلام عن الاستحقاق والأهلية، من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية.