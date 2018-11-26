سكني 1440 الاستعلام برقم الهوية | أسماء مستفيدي الدعم السكني وقروض التمويل العقارية ضمن حملة سكني 1440

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن طرح 300 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص عدد 85 ألف وحدة سكنية للصندوق العقاري ضمن برنامج سكني 1440، تقدم عدد كبير من المواطنين السعوديين للحصول على قروض تمويل عقارية ووحدات سكنية ضمن الحملة التي ينظمها الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، كا تم إطلاق عدد من المنتجات السكنية بالتعاون المشترك بين الصندوق ووزارة الإسكان لتقديم التسهيلات للمواطنين، هذا وقد تم التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن حملة سكني عن طريق رابط سكني الإلكتروني برقم الهوية.

استعلام دعم سكني 1440 والصندوق العقاري

أتاح موقع صندوق التنمية العقاربة إمكانية المتقدمين للحصول على التمويل العقاري أو القروض السكنية أو الحصول على دعم سكني، إمكانية الاستعلام عن أرقام مستحقي الدعم السكني برقم الهوية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.

للاستعلام عن أسماء مستحقي التمويل العقاري والدعم السكنيي يتم ذلك من خلال الدخول إلى صندوق التنمية العقارية عبر الرابط التالي: استعلام الصندوق العقاري.

سكني 1440

هذا ويتم الاستعلام عن مستفيدي الدعم السكني من خلال رابط حملة سكني 1440 برقم الهوية، بحيث يدخل المستفيد رقم الهوية للاطلاع على قوائم الانتظار ومعرفة دور استحقاقه للدعم.

رابط استعلام سكني 1440

هذا ويقدم الصندوق العقاري خدمة اعرف دورك لمعرفة موعد استحقاق المتقدم للدعم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من منتجات وزارة الإسكان أو قروض التمويل العقارية أو الدعم السكني، جاء ذلك مع إطلاق وزارة الإسكان برنامج تسكين المدنيين والعسكريين لتقديم الدعم السكتي للمواطنين حسب أولوية استحقاق المتقدم للدعم.

وتحرض دوماً وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية على تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنيين سواء المدنيين أو العسكريين، ويتم ذلك من خلال طرح مشاريع عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية أو حملة سكني 1440.